Devler finali yorumladı

İşte yorumlar...

ERGİN ATAMAN: AVANTAJ SLOVENYA’DA

Slovenya ilk kez oynayacağı EuroBasket finalinde şampiyonluğa daha yakın gibi gözüküyor. Doncic-Dragic ikilisine karşı, Bogdanovic tek başına skor yükünü üstlenecek Sırbistan’da... Ben, Slovenya’yı hem bireysel yıldız fazlalığı hem de bu turnuvadaki takım olgusuyla finalde daha şanslı görüyorum.

OKTAY MAHMUTİ: HER ŞEY BOGDAN’A BAĞLI...

İki takım birbirine çok benziyor oyun olarak... Slovenya daha hızlı ve takım içindeki rolleri çok iyi paylaşmış durumdalar. Muazzam bir momentum ve hava yakaladılar. Sırbistan bu tarz turnuvalarda saha içi tecrübesiyle fark yaratabilir ancak bu kez Slovenya’da Doncic, Dragic gibi isimleri görüyoruz. Keyifli bir maç olacaktır. Sırbistan, Bogdanovic’le beraber Marjanovic’in etkinliğinden faydalanmaya çalışır. Ancak Bogdan sıkıntı yaşarsa, işler Slovenya lehine dönecektir.

ÜNAL ÖZÜAK: ALTIN, SIRPLARIN OLUR

Yugoslavların ‘SS’leri finale kalıp madalyaları kaptı bile! EuroBasket finalinde Yugoların kralı da, ‘kehanetime’ göre Sırbistan olacaktır. Yugoslavya, 7 parçaya bölünmeden önce Avrupa basketbolunun amiral gemisiydi. Şimdi ise, 2017’nin madalyalarından 2 parçayı kaptılar. Altın, ‘öz partizan’ Sırplara gidecektir. Sivilize olmuş gladyatörler, Balkanların savaşçı ırkı, günümüzde de hırsını parkeden alıyor.

MİRSAD TÜRKCAN: TECRÜBE FARKIYLA SIRBİSTAN

Slovenya, turnuvanın sürpriz takımı. İnanılmaz hava yakaladılar. Çok pozitif bir ekip. Doncic ve Dragic gibi çok özel iki isme sahipler. Ama diğer tarafta da Sırbistan var ve bana göre favori onlar... Slovenya’nın da ne yapacağı belli olmaz ama Sırbistan’ın tecrübesiyle, ilk kez finale çıkan Slovenya karşısında daha önde olacağını düşünüyorum. Sırbistan’ın, Bogdanovic’in eli ısınmasa bile pota altında da etkili olabilecek Marjanovic, Kuzmic gibi oyuncuları var. Bunlara karşı Slovenya’dan Vidmar yalnız kalır.