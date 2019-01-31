Ankaragücü iki transferi birden açıkladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Jamaikalı forvet Dever Orgill ve Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Orgill ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirten Orgill, "Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Orgill'in, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'in de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza atarken fotoğrafı da paylaşıldı.
Aydın Karabulut imzaladı
Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Sivasspor’dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Tekrar Ankaragücü’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aydın Karabulut, “Açıkçası kulübümüz bir kaosun içerisindeydi. Bu kaos ortamını atlattık sayılır. Taraftarlarımız bizlere destek olsunlar. Söz veriyorum bütün gücüm ile mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.
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