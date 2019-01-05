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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.01.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Devecioğlu, "Tüm Elazığ'ın Elazığspor'a sahip çıkması gerekiyor"

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Devecioğlu, "Tüm Elazığ'ın Elazığspor'a sahip çıkması gerekiyor"

Spor Toto 1. Lig’de kayyum ataması yapılan Tetiş Yapı Elazığspor için il yöneticileri basın toplantısı yaptı.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Elazığspor'a kayyum heyeti başkanı olarak atanan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Elazığspor'un bu sıkıntı süreci atlatması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Kısa zamanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Devecioğlu, şehrin önde gelen isimleri ile Ankara'da kısa, orta ve uzun vadeli planları konuştuklarını söyledi.

Devecioğlu, "Tüm Elazığ'ın Elazığspor'a sahip çıkması gerekiyor. Öncelikli problemimiz maddi. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Ligde kalmaya yönelik yeni bir yönetim oluşturulması gerekiyor. Gelecek günlerde cep telefonlarına yönelik kısa mesaj kampanyası başlatacağız. Elazığspor'a gelir getirici projelerimiz var ama zamanla yarışıyoruz. En temel problemimiz transfer tahtasını açmak." diye konuştu.

Elazığspor için büyük gayret ile çalıştıklarını anlatan Elazığ AK Parti Milletvekili Metin Bulut ise "Elazığspor maçlarının Malatya'da oynanması için girişimlerde bulunduk ancak taşkınlık çıkabileceği yönünde oluşan kaygılardan dolayı olmadı. Diyarbakır'da yapabiliriz. Diyarbakır da bize yakın bir şehir." ifadelerini kullandı.

Elazığ Stadı'nın en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Bulut, şu görüşleri paylaştı:

"Fırat Üniversitesi sahasının güvenlik sıkıntısı oluşturabileceği gerekçesiyle bu sahada maç oynanmayacak. Elazığspor ile elektrik sorununu da çözmeye çalışıyoruz. Borcun bir kısmı ödendi ama oluşturulan yapılandırma bir türlü ödenmedi. Kaynak bulunmasına rağmen ödenmeyince elektrikler kesildi. Başka bir formül ile yeniden açtırabiliriz. Elazığspor bugüne kadar kaynak bulamamış bir takım değil."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da iş adamları olarak Elazığspor için kendilerine düşen ne varsa yapacaklarını belirtti.

Bu kapsamda Elazığspor'un kurumsallaşması gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ciddi kaynaklar oluştursak bile bu sistem sorun doğurmaya devam edecektir. Şehir topyekûn kenetlenmiştir. Yeni bir yönetim oluşacaktır. Arzumuz oluşturulan kaynakların doğru bir biçimde harcanması. Elazığspor'un dengeli yönetilmesi gerekiyor. Şehrimizin ekonomik yapısı niye Elazığspor'u ayakta tutamıyor bunu sorgulayalım. En büyük problemimiz güven."

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