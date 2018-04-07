Dev transfer bitiyor! Açıklama geldi...
Juventus'a transferi adeta yılan hikayesine dönen Liverpoollu Emre Can ile ilgili Torino devinden resmi açıklama geldi.
Transferi adeta yılan hikayesine dönen Liverpool'un orta sahası Emre Can ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında Juventus'un kapısından dönen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu hakkında Torino devinden resmi açıklama geldi.
Juventus İcra Kurulu Başkanı Beppe Marotta, "Emre Can adlı pembe dizi yaklaşık 10 gün içinde sona erecek." sözleriyle transferin en kısa zamanda sonuçlanacağını ifade etti.
Mediaset'e konuşan Moratta, "Oyuncu, önündeki fırsatları elbette değerlendirecektir. Biz de kendisinden gelecek cevabı bekliyoruz." sözlerini kullandı. (Fanatik)
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