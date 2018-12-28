Dev projeye başkanlardan büyük destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDev projeye başkanlardan büyük destek
GeriFutbol Dev projeye başkanlardan büyük destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.12.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Dev projeye başkanlardan büyük destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev projeye başkanlardan büyük destek

Futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için birlikte kolları sıvayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) projesi, Süper Lig'in başkanlarınca büyük destek gördü.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Türk futbolu için atılan çok olumlu bir adım. Bu projeyi destekliyoruz. Sonuçlanması için de Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların da olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: ÇOK DOĞRU BİR MODEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model... Galatasaray Spor Kulübü olarak devletimizin önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu işbirliğinin de kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile ve başarılı olmasını gönülden diliyoruz."

AHMET AĞAOĞLU: BÖYLE BİR PROJEYE KİMSE KARŞI ÇIKAMAZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu protokole sıcak baktıklarını dile getirerek, "Ancak hemen söyleyeyim, biz göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Tüm borçlarımız için Ziraat Bankası çatısı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu bir... Zaten deniz bitti, mecburdular. Ortada başka bir seçenek kalmamıştı. Başkalarının metazori yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı işleri elimizi taşın altına koyarak başlattık. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz. Ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyor ve detaylarının paylaşılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Diğer başkanların görüşleri şöyle:

Mecnun Odyakmaz (Sivasspor): Çok sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilen kulüpler için de bir adım atılmasını bekliyoruz.
Erol Bedir (Kayserispor Başkanı): Kulüplerin bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA’nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Borçları yeniden yapılandırıp yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım.

Mehmet Yiğiner (Ankaragücü Başkanı): Devletin kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Derdimizi sadece senede bir yıl TFF genel kurullarında dile getirebiliyoruz. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz. Eğer proje hayata geçerse kendi yağımızla kavrulmaya devam ederiz. Çünkü Başkent'in tek takımına maddi bir destek yok. Olumlu bakıyoruz. Umuyorum kısa sürede hayata geçirilir.

Halil Kulluk (Konyaspor Başkanı): TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü kulüplerin geleceği ekonomik olarak zordaydı. Artık gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak. Konyaspor olarak Başkan Demirören'e ve yönetimine teşekkür ederiz.

Ali Ay (Bursaspor Başkanı): Kulüplerin ekonomisinin toparlanması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bu konuda tüm kulüp başkanları el birliği içinde düşüncelerini aktardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Bankalar Birliği Başkanı'nın yaptığı görüşme, ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu. Umarım sağlıklı kararlar alınır.

Mevlüt Doğan (Erzurumspor Başkanı): Kulüplerin en önemli sorunlarının biri borçlar. TFF Başkanı uzun süredir beklenen görüşmeyi Bankalar Birliği ile yapmış. Olumlu haberler bekliyoruz. Çünkü bizler fedakarca başkanlığımızı yapıyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4 gün sonra hepsi 'serbest' oyuncu! Tam 14 isim...

Dev projeye başkanlardan büyük destek

Yılport Samsunspor'da 2 imza birden!

G.Saray'da Serdar Aziz kararı