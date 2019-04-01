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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Dev maçta gülen Anadolu Efes!

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Dev maçta gülen Anadolu Efes!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 yenerek üst üste 13. maçından da galip ayrıldı.

Konuk ekip, toplamda 19. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Anadolu Efes, arka arkaya bulduğu basketlerle 3. dakikayı 12-4 önde geçti. Dış atışlarda ve pota altında etkili olan konuk ekip, oyun ritmini bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 7. dakikada farkı 20 sayıya kadar yükseltti: 6-26. Çeyreğin son anlarında siyah-beyazlıların Kenan Sipahi ve Gibson'la bulduğu sayılara uzun oyuncularıyla karşılık veren Anadolu Efes, birinci periyodu 32-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Sertaç Şanlı'nın basketleriyle giren Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Yiğitcan Saybir'in isabetli dış atışlarıyla 14. dakikayı 42-25 üstün bitirdi. Beşiktaş Sompo Japan, boyalı alanı iyi savunan lacivert-beyazlılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalışsa da farkı kapatamadı. Çeyreğin son anları karşılıklı top kayıplarıyla geçilirken Anadolu Efes, Kenan Sipahi'nin kendi yarı sahasından attığı üç sayılık baskete rağmen soyunma odasına 14 sayı (38-52) farkla önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Pota altından Buva ve Erkan Veyseloğlu'yla sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 24. dakikada farkı 10 sayıya indirdi: 46-56. Larkin'in peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardaki temposunu sürdürdü ve final periyoduna 76-60 üstün gitti.

Taraftarının da desteğini arkasına alarak son periyoda başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Pressey ve Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 70-76. Siyah-beyazlı takım, farkın azalmasıyla savunma temposunu artırdı. Özellikle Enes Berkay Taşkıran'la dış atışlardan arka arkaya skor üreten siyah-beyazlılar, 35. dakikada farkı biraz daha kapattı: 76-80.

Mücadelenin son bölümleri oldukça çekişmeli geçti. Hücumda toparlanan Anadolu Efes, Larkin ve Micic'in serbest atış isabetleriyle son 2 dakika 18 saniyeye 87-81 üstün girdi. Ev sahibi ekip, Gibson'ın sayısıyla farkı 3 sayıya (84-87) indirdi. Pleiss ve Larkin'le basketler bulan lacivert-beyazlılara Samet Geyik'in üç sayılık basketiyle yanıt veren Beşiktaş Sompo Japan, bitime 6 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 92-93. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında serbest atış çizgisinde hata yapmayan Anadolu Efes, 4 saniye kala skoru 95-92'ye getirdi. Konuk ekip, son hücumdan skor üretemeyen siyah-beyazlı takımı 95-92 mağlup etti.

Öte yandan, Anadolu Efes'te yabancı sınırına takılan Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Adrien Moerman ve Bryant Dunston mücadeleyi tribünden takip etti.

Ayrıca, lacivert-beyazlı ekibin Avustralyalı uzun forveti Brock Motum, 35. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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