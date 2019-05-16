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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.05.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

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Dev maçta gözler onlarda!

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir mücadelesiyle ligin kaderi belli olacak. Kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele de beraberlik durumunda ise son hafta da düğüm çözülecek.

Ligin 32'nci haftası sonunda 66'şar puanla ilk 2 sırada yer alan Galatasaray lider, Başakşehir ise 2'nci sırada yer alıyor. İki takım da 32 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, sar kırmızılı takım 67 gol attı ve 31 gol yedi. Turuncu lacivertliler ise 47 kez gol sevinci yaşarken 19 gole engel olamadı.

İLK MAÇ BERABERE

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı evinde ağırladığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Turuncu lacivertli takım İrfan Can Kahveci'nin 18'inci dakikada attığı golle öne geçerken, sarı kırmızılılar 30'uncu dakikada Eren Derdiyok'un penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla bitti.

Kupa şampiyonu Galatasarayın kasasına giren rakam
Kupa şampiyonu Galatasaray'ın kasasına giren rakam!

KİLİT İSİMLER VISCA VE FEGHOULI

Gösterdikleri performansla takımlarını şampiyonluk yarışı içinde tutan Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, 33'üncü haftada oynanacak kritik Galatasaray - Başakşehir maçında da kritik roller alacak.

29 yaşındaki Bosnalı futbolcu Visca, bu sezon 32 maçta da forma giyerken 12 gol attı ve 14 golün de hazırlayıcısı oldu ve takımının attığı 47 golün 26'sına direk katkıda bulundu. Cezayirli futbolcu ise takımı adına kritik anlarda sorumluluk alarak attığı goller, yaptığı asistler ve gösterdiği performansla öne çıkan isim oldu. Feghouli bu sezon 28 maçta 8 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.

AVCI MI, TERİM Mİ?

Süper Lig'in 2 önemli teknik adamı Abdullah Avcı ve Fatih Terim, Süper Lig'de 5'inci maçlarında karşı karşıya gelecek. İki hocanın da 1'er galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 1999-2000 sezonunda İstanbulspor'un başındayken Galatasaray deplasmanına çıkan Avcı, deplasmandan 1-1'lik eşitlikle döndü. 2011-2012 sezonunun ilk maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. 2017-2018 sezonunun 29'uncu haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyi ev sahibi olan sarı kırmızılı takı 2-0'lık skorla kazanarak liderlik koltuğuna oturdu ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynan maç ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Terim zorlu maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi...

"İlkini aldık şimdi sıra ikinci kupada"Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kupanın birini aldıklarını, ikinci kupayı almamaları için de hiçbir neden bulunmadığını söyledi.
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