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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Dev maçta Adebayor sürprizi!

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Dev maçta Adebayor sürprizi!

Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak. Baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor’u Avcı sahaya sürebilir...

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, yarın Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı mücadeleden galip ayrılmak istiyor.

ŞİFRE PAS OYUNU VE HIZLI HÜCUM

Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak.

Başakşehir, kaptan Emre Belözoğlu’nun ve İrfan Can Kahveci’nin orta sahadaki uyumu ve Visca ile Elia’nın hızlı hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak.

İleri uçta Bajic’in yanı sıra Adebayor’un da görev alması seçenek dahilinde. Bu tarz baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor’u Avcı sahaya sürebilir.

Devre arası takıma katılan Robinho, beklenileni verememiş olsa da tecrübesiyle fayda sağlayabilir. Sol kanatta da görev alabilen Brezilyalı yıldızın Elia’nın yerine ilk 11’de sahaya çıkması muhtemel.

3 OYUNCU SAKAT, KAPTAN BELİRSİZ

Kritik haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak. Tedavisi süren Emre Belözoğlu’nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı’nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu’nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak.

Teknik direktör Avcı’nın önemli maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Mert- Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)

Dev maçta Adebayor sürprizi

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR’DA

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının hakemi olan Cüneyt Çakır, bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.

Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın 3 maçını yönetirken sarı kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray’ın deplasmanda Antalyaspor’ 1-0 yendiği, Beşiktaş’a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1’lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır’ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Cüneyt Çakır, Başakşehir’in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü’nü 1-0’lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1’lik skorla puanları paylaştığı karşılaşmaları yönetti.

İLKLERİN PEŞİNDE

Turuncu lacivertliler şampiyonluk kupasını kazanmalarının ardından bu başarıyı elde etmiş 6’ncı takım olacak.

Ayrıca Başakşehir’de kariyerlerinde şampiyonluk kupasını ilk kez kaldıracak birçok futbolcu bulunuyor.

İlk kez şampiyonluk yaşayacak isimler şu şekilde: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, Marcio Mossoro, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir.

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