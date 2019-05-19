Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır! 30 resmi maçta tam 10 kez...
Süper Lig'de belki de şampiyonun belirleneceği kritik "Galatasaray-Başakşehir" maçında FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bu sezon resmi maçlardaki performansına gelin birlikte göz atalım...
- Süper Lig'de 23, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 olmak üzere toplam 30 resmi maça çıktı.
- Arada Suudi Arabistan'a da giden ve 3 lig, 1 kupa maçı yöneten FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, son olarak geçtiğimiz hafta "Beşiktaş-Alanyaspor" maçında düdük çalmıştı.
- Ligdeki 23 maçta 89 defa sarı kartına başvuran Çakır, 3 kere de kırmızı kart gösterdi.
- Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçı ise 30 sarı kart, 1 kırmızı kart ile bitirdi.
- 30 maçta çaldığı penaltı ise 10... iddaa'ya TEK MAÇ olarak gelen "Galatasaray-Başakşehir" maçında, Misli.com'da "Penaltı Olur" tercihine verilen oran ise 2,20!
İKİ TAKIMA DA YARAMIYOR!
- Galatasaray'ın bu sezon 3 maçını yönetti, sarı-kırmızılılar bu 3 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. Senenin açılış maçında, Süper Kupa'yı da Akhisarspor kazanmıştı.
- Başakşehir için de durum farksız! Son 2 sezonda Çakır ile 7 maça çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi, bunların sadece 3'ünden 3 puanla ayrılabildi.
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