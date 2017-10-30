Dev maçı o yönetecek! Cüneyt Çakır...

UEFA, Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştirilen Cüneyt Çakır’ı Şampiyonlar Ligi’ndeki Tottenham Hotspur-Real maçında görevlendirdi. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak.
Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak. 2006’dan bu yana uluslararası arenada görev yapan Çakır, son 2 Avrupa Şampiyonası’nda (2012, 2016) boy gösterdi.
Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda da görev yapan Cüneyt Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında 27 Eylül’de oynanan ve Chelsea’nin Atletico Madrid’i deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada görev aldı. Cüneyt Çakır, Real Madrid’in en son maçını geçen sezon yarı finalde Atletico Madrid’i 2-1 yendiği maçta yönetmişti. (Skor)