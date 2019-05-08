Dev maçı Liverpool kazanınca...
Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş mücadelesi nefesleri kesti. İlk maçı kendi evinde 3-0 kazanan Barcelona, deplasmanda Liverpool'a konuk oldu.
İlk maçta büyük avantaj sağlayan Messi ve takım arkadaşları ikinci maçta büyük şoka uğradı.
İspanya devi, İngiltere'de oynanan mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. İngiliz ekibinin golleri Origi (2) ve Wijnaldum'dan (2) geldi. Liverpool'un yıldız oyuncusu Naby Keita ise sakatlığı yüzünden bu maçta forma şansı bulamadı. Gineli futbolcu karşılaşmayı evinde televizyon başında takip etti.
Liverpool'un finale yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşayan Keita'nın sakatlığı kameralara yansıdı. Yıldız futbolcunun sol ayağına basamadığı görüldü.
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