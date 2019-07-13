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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Dev maç: Serena Williams Simona Halep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Dev maç: Serena Williams Simona Halep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Serena Williams Simona Halep maçı ile Wimbledon 2019'da kadınlar birincisi adını turnuva tarihine yazdıracak. Son yıllarda artan performansı ile dikkatleri üzerine çeken Simona Halep, Serena Williams karşısında bir ilki başarmak için korta çıkacak. Peki, Serena Williams Simona Halep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Serena Williams Simona Halep maçı, Wimbledon 2019'un kadınlar tek birincisi unvanını netleştirecek. Peki, dünya genelinde birçok ülkede canlı olarak izlenebilecek olan Serena Williams Simona Halep maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SERENA WİLLİAMS SİMONA HALEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA CANLI İZLENEBİLECEK?

Serena Williams Simona Halep maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.00'da oynanacak. Karşılaşma EuroSports 2 kanalından canlı izlenebilecek. 

ABD'li Williams, Wimbledon'da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24'e yükseltecek ve Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı.
Tüm zamanların en çok grand slam kazanan sporcuları sıralamasında Margaret Court 24 şampiyonlukla ilk sırada yer alırken, bu tenisçiyi Serena Williams 23, Steffi Graf 22, Helen Wills Moody 19, Chris Evert ve Martina Navratilova 18'er kupayla takip ediyor.

EN YAŞLI KADIN FİNALİST

Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen Serena Williams, 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi oldu.

Bu alanda rekor 37 yaş 258 günle Martina Navratilova'ya aitti.

Amatör dönemde ise Charlotte Cooper Sterry, 1901 yılında 37 yaş 296 günlükken teklerde şampiyon olmuştu.

FİNALLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Kadın tenisinin simge isimlerinden biri haline gelen ve birçok genç sporcunun rol model olarak gördüğü Serena Williams, 2007 yılından bu yana her sezon grand slam finali oynamayı başardı.

13 yıllık serisine 2007 Avustralya Açık'ı kazanarak başlayan deneyimli raket, 2011 ve 2018 yıllarında oynadığı toplam üç finali kazanamadı ve sezonu kupasız kapattı.

Williams, bu dönemde 16 kez grand slam şampiyonluğu yaşayarak elde edilmesi zor bir başarıya imza attı.

ABD'li tenisçi, 2016 yılından bu yana oynadığı son 6 finalin ise sadece 2'sinden şampiyonlukla ayrıldı. Williams geçen yıl Wimbledon ve ABD Açık'ta finalde kaybetti.

ÖNÜNDEKİ TEK İSİM NAVRATİLOVA

Wimbledon'da oynadığı final ve şampiyonluk sayılarında Serena Williams'ın önündeki tek isim Martina Navratilova.

Serena Williams'ın 11. finaline yükseldiği turnuvada Navratilova 12 kez final oynadı.

Alman tenisçi Steffi Graf ile 7'şer şampiyonluğu bulunan ABD'li raket, yarın kazanması halinde turnuvada 9 şampiyonluğu bulunan Navratilova'ya bir adım daha yaklaşacak.

HALEP 2. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Wimbledon'da teklerde finale yükselen ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçen Simona Halep, kariyerinin ikinci şampiyonluğu için mücadele edecek.

Eski dünya 1 numarası Halep, ABD'li Williams karşısında 5. kez grand slam finaline çıkacak. Daha önce Fransa Açık'ta 3, Avustralya Açık'ta 1 kez final heyecanı yaşayan 27 yaşındaki sporcu, geçen yıl Paris'te ilk şampiyonluğunu kazandı.

WİLLİAMS'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki tenisçi arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Serena Williams'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

ABD'li tenisçi, 2011 yılından bu yana oynanan 10 maçın 9'unu kazandı. Halep, rakibine karşı tek galibiyetini 2014 yılında aldı.

Williams, rakibiyle oynadığı 9 maçın 5'ini iki setle kazanırken, 4 karşılaşmada ise set vererek galip geldi.

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