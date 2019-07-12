Dev kapışma, "Nadal-Federer" iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan ise...
Wimbledon Tek Erkekler Yarı Finali'nde Rafael Nadal ile Roger Federer karşı karşıya gelecek! Misli.com'da bu dev kapışmaya TEK MAÇ olarak oynayabilirsiniz, işte detaylar...
- İspanyol Rafael Nadal ile İsviçreli Roger Federer, tarihlerinde 40. kez karşı karşıya gelecek. #FEDAL40
- 2008'deki Wimbledon finalinden sonra da ilk kez çimde kozlarını paylaşacaklar. O maçı 5 sette Nadal kazanmış ve karşılaşma "klasik" olarak tarihteki yerini almıştı...
- En güncel kapışmaları ise Roland Garros'ta olmuş, yaklaşık 1.5 ay önce oynanan maçta Nadal, toprakta affetmemişti. (6-3, 6-4, 6-2)
- Halle'de şampiyon olup Wimbledon'a gelen Federer ise, ilk turda Llyod Harris'e ve son olarak da çeyrek finalde Kei Nishikori'ye birer set verdi. Bu kayıp setler dışında "arka bahçesi" olarak adlandırılan Wimbledon'da çok rahat olduğunu söyleyebiliriz.
- TEK MAÇ olarak Misli.com'da iddaa oynayabileceğiniz maçın favorisi Rafael Nadal!
- 1,50 oranıyla bültende yer alan İspanyol rakete karşılık Roger Federer'e ise 1,85 oran belirlenmiş durumda...
- Bu dev kapışmaya iddaa heyecanıyla ortak olun, TEK MAÇ fırsatını kaçırmayın!
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