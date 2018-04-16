Dev hamle... Herkes 2 milyon Euro verecek!
Fenerbahçe'de kongre çalışmaları tüm hızıyla sürerken, flaş bir gelişme yaşandı.
Son kez Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yaptığı son konuşmada, "Her branşta başarılı olacak bir yapı kuracağız. Gerekirse geri almamak üzere cebimizden vereceğiz, kulübe hibe edeceğiz" sözleriyle uzun süredir ortada dolaşan bir iddiayı gündeme getirdi.
PAMUK ELLER CEBE
O iddiaya göre, Yıldırım'ın "üst düzey patronlardan" oluşacak yönetime girecek isimlerden bir talebi var. Listeye girecek her isimden kulübe 2 milyon euro bağışlamasını isteyecek, kendisi de 5 milyon euro'yu kulübe hibe edecek.
Başkanın, mevcut yöneticilerden de kulübe verdikleri paraları bağışlamalarını isteyeceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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