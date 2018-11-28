Dev gelişme! Görüşmeler başladı
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 32 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, 2017 yazında Sevilla'da 4 milyon 250 bin euro'ya transfer edilmişti. Takıma katıldığı günden bu yana takımın değişilmez isimlerinden biri olmayı başaran Mariano, bu sezon şu ana dek 13 maçta görev yaptı.
Cim Bom'un 32 yaşındaki oyuncusuyla ilgili Brezilya basınında ise bomba bir transfer iddiası yer aldı. Ülkede yayım yapan Extra gazetesinin paylaştığı habere göre Flamengo, Sarı Kırmızılı futbolcuya talip oldu. Haberde Flamengo yöneticilerinin Mariano'nun temsilcileriyle bir araya geldiği ve ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Brezilyalının güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Mariano, daha önce ülkesinde Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro ve Fluminense formaları giymişti.
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