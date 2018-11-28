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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.11.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Dev gelişme! Görüşmeler başladı

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Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 32 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, 2017 yazında Sevilla'da 4 milyon 250 bin euro'ya transfer edilmişti. Takıma katıldığı günden bu yana takımın değişilmez isimlerinden biri olmayı başaran Mariano, bu sezon şu ana dek 13 maçta görev yaptı.

Cim Bom'un 32 yaşındaki oyuncusuyla ilgili Brezilya basınında ise bomba bir transfer iddiası yer aldı. Ülkede yayım yapan Extra gazetesinin paylaştığı habere göre Flamengo, Sarı Kırmızılı futbolcuya talip oldu. Haberde Flamengo yöneticilerinin Mariano'nun temsilcileriyle bir araya geldiği ve ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Brezilyalının güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Mariano, daha önce ülkesinde Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro ve Fluminense formaları giymişti.

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