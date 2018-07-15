Dev finale dev hakem! MBS1 fırsatı...
Dünya Kupası finalini 1.92 m'lik boyuyla dikkat çeken Nestor Pitana yönetecek. "Fransa-Hırvatistan" maçındaki MBS1 fırsatını kaçırmayın!
- 1975 doğumlu olan Nestor Pitana, 2010 yılında FIFA kokartı aldı, 1.92 m'lik boyuyla dikkat çekiyor.
- Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen Copa Libertadores’te 2013 (7 sarı kart – 1 kırmızı kart) ve 2016 (5 sarı kart) yıllarında final yönetti.
- 2013 yılındaki U17 Dünya Kupası'nda 3 maçta düdük çaldı. (8 sarı kart)
- 2014 Dünya Kupası’nda 1’i çeyrek final (Fransa-Almanya) olmak üzere 4 maçta boy gösterdi. (8 sarı kart)
- 2016’daki Olimpiyat Oyunları’nda, Nijerya ile Almanya arasında oynanan yarı finalde görev yaptı. (4 sarı kart)
- Geçtiğimiz yıl düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da 1’i yarı final (Almanya-Meksika) olmak üzere 2 maça çıktı. (5 sarı kart)
- 5 Kasım 2017’de yönettiği “Boca-River” maçında tam 12 kart çıkarttı. (10 sarı kart – 2 kırmızı kart)
- Rusya'da 4 maça çıktı, 12 kere sarı kartına başvurdu, 2 defa beyaz noktayı gösterdi.
- 2 grup maçı sonrası hem Son 16'da, hem de çeyrek finalde düdük çaldı. Bu akşam da final maçını yönetecek.
"Fransa-Hırvatistan" maçındaki MBS1 fırsatını kaçırmayın!
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