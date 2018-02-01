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Dev final PSG ile Monaco arasında

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lig Kupası final maçında Monaco ile karşılaşacak.

Hürriyet Haber
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Monaco, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Montpellier takımına konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısında oyuna hakim taraf olan Monaco, 15. ve 29. dakikada Kolombiyalı Falcao'nun attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanını ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Monaco, Montpellier'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

PSG, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında dün akşam Rennes'i deplasmanda 3-2 yenerek finale çıkmıştı.

Fransa Lig Kupası final karşılaşması 31 Mart'ta PSG ile Monaco arasında oynanacak.

PSGMonacoFransa Ligue 1Futbol

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