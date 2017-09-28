'Dev eksiklik'

Süper Lig'in 7'nci haftasında Bursaspor, 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Kayserispor'a karşı zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Kayserispor'un karşısında oynayan takımlara zorluk çıkardığına işaret eden Fransız çalıştırıcı, "İyi organize olmuş, son dönemde de iyi sonuçlar elde edebilmiş bir ekip. Kolay bir maç değil ama iyi motive olursak iyi sonuçlar mümkün. Ancak bunu yapabilmek için de çok iyi motive ve çok iyi konsantre olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"FARKLI SEÇENEKLERİMİZ VAR"

Kasığında ağrıları bulunan ve Kayserispor'a karşı oynayamayacak olan Pablo Martin Batalla'nın eksikliğini de değerlendiren Paul Le Guen, "Pablo'nun yerini doldurmak için kadroda seçeneklerimiz var, farklı seçeneklere bugün itibariyle çalışacağız. Tabii ki Pablo'nun eksikliği çok büyük bir eksiklik, dev bir eksiklik. Ama eminim ki onun yerini dolduracak seçeneklere takım içerisinde sahibiz, onun yerini dolduracak oyunculara sonuna kadar güvendiğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

"DAYANIKLILIĞIMIZI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Yeşil-beyazlı ekibin son zamanlarda maçların ikinci yarısında oyundan düşmesi ile ilgili de konuşan Paul Le Guen, şunları söyledi: "Oyundan düştüğümüzü söyleyemem, biraz yorulduk bunu kabul edeceğim. Galatasaray'ın ritmi yüksek bir takım olduğunu biliyorduk. Belki ilk yarı 1 tane gol atabilseydik, maçın gidişatı farklı olabilirdi, her zaman ders çıkarmak gerekiyor. Bizde bunu yapmalıyız, dayanıklılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunun sürpriz olduğunu söyleyemem. Kadromuza geç katılan futbolcular oldu, herkesin aynı anda aynı dayanıklılık seviyesini yakalamasını bu durum zorlaştırıyor."

BATALLA OYNAYAMAYACAK

Öte yandan Bursaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanık ve kuvvet çalışmasıyla devam ederken yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise Kayserispor maçının taktik provasını yaptı. Kasığında sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla'nın Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken, Bursaspor yalnızca Batalla'nın eksikliği dışında tam kadro çalıştı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın THY'nin özel uçağıyla saat 16.00'da Kayseri'ye giderek maç saatini bekleyecek.