Dev derbiyi Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak derbiyi Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı. Dev maçta Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Arda Kardeşler olacak.
Fırat Aydınus toplam 48 Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilere 7, rakiplerine ise 14 kez kırmızı kart gösterdi. Aydınus, 21 Eylül 2015'ten sonra ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek.
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