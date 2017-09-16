Dev derbiyi bekliyor! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlığını bir türlü atlatamayan Mehmet Ekici, 2 aylık süreden sonra tamamen iyileşti.
Sakatlığını bir kabus olarak değerlendiren Sarı-Lacivertli oyuncu, "Şimdi hayallerime kavuşma vakti. Kadıköy'de taraftarımın önünde ilk kez Beşiktaş maçında oynayacağım. Bu bana büyük heyecan veriyor" dedi.
DESTEK ALDIM
Tedavi ve iyileşme süreci içinde zor anlar yaşadığını vurgulayan Mehmet, "Bu süreçte takım arkadaşlarım bana büyük destek verdi. Ligde çok şey kaybettiğimizi sanmıyorum. Alacağımız 2 galibiyetle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi herkese göstereceğim" ifadesini kullandı. (Takvim)