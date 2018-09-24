Dev derbiye 8,00 oran! iddaa'da maç skoru...
Saat 21:00'de tüm Türkiye'de nefesler tutulacak, gözler 'Fenerbahçe-Beşiktaş' derbisinde olacak. Nesine.com yazarı Kerim Can Özdal, derbi için sürpriz bir tahmin verdi! İşte detaylar...
İşte Kerim Can Özdal'ın derbi tahmini...
İki takım da Avrupa Ligi'nde mücadele etti, Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilirken Beşiktaş evinde Sarpsborg'u 3-1'le geçti.
Ligde de 5 hafta sonunda Beşiktaş rakibinden 4 puan fazla topladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu ile Slimani ve Andre Ayew gibi oyuncular da eleştiri alıyor. Bu şartlarda Beşiktaş öne çıksa da konuk ekipte Medel'in cezalı oluşu handikap.
Ancak tüm bu unsurların ötesinde bu bir derbi ve bu maçın atmosferi, motivasyonu çok daha farklı olacak.
Fenerbahçe'de önceki sezonlarda eleştirilen forvet oyuncularının Kezman ve Güiza başta olmak üzere Beşiktaş'a karşı gol attığını hatırlıyoruz. Benzer bir durumu Slimani'den bekliyorum. Ljajic'in katılımıyla ofansif anlamda daha etkili oynamaya başlayan Beşiktaş da hücumda etkili olacaktır. Özellikle bek oyuncularının çok güven vermediği Fenerbahçe ile Medel'siz orta sahanın defansif yönünün aksamasını beklediğim Beşiktaş'ın kapışmasında en az 3 gol bekliyorum.
Karşılaşmadaki skor tahminim ise 2-2. (iddaa'da 8,00 oran!)
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