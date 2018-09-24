Dev derbiye 8,00 oran! iddaa'da maç skoru...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDev derbiye 8,00 oran! iddaa'da maç skoru...
GeriFutbol Dev derbiye 8,00 oran! iddaa'da maç skoru...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.09.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Dev derbiye 8,00 oran! iddaa'da maç skoru...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev derbiye 8,00 oran! iddaa'da maç skoru...

Saat 21:00'de tüm Türkiye'de nefesler tutulacak, gözler 'Fenerbahçe-Beşiktaş' derbisinde olacak. Nesine.com yazarı Kerim Can Özdal, derbi için sürpriz bir tahmin verdi! İşte detaylar...

İşte Kerim Can Özdal'ın derbi tahmini...

İki takım da Avrupa Ligi'nde mücadele etti, Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilirken Beşiktaş evinde Sarpsborg'u 3-1'le geçti.

Ligde de 5 hafta sonunda Beşiktaş rakibinden 4 puan fazla topladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu ile Slimani ve Andre Ayew gibi oyuncular da eleştiri alıyor. Bu şartlarda Beşiktaş öne çıksa da konuk ekipte Medel'in cezalı oluşu handikap.

Ancak tüm bu unsurların ötesinde bu bir derbi ve bu maçın atmosferi, motivasyonu çok daha farklı olacak.

Fenerbahçe'de önceki sezonlarda eleştirilen forvet oyuncularının Kezman ve Güiza başta olmak üzere Beşiktaş'a karşı gol attığını hatırlıyoruz. Benzer bir durumu Slimani'den bekliyorum. Ljajic'in katılımıyla ofansif anlamda daha etkili oynamaya başlayan Beşiktaş da hücumda etkili olacaktır. Özellikle bek oyuncularının çok güven vermediği Fenerbahçe ile Medel'siz orta sahanın defansif yönünün aksamasını beklediğim Beşiktaş'ın kapışmasında en az 3 gol bekliyorum.

Karşılaşmadaki skor tahminim ise 2-2. (iddaa'da 8,00 oran!)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 158Fenerbahçe - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,30
    14219kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Fenerbahçe - Beşiktaş TEK MAÇ iddaa tahminleri - 24 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 24 Eylül Pazartesi iddaa programında yer alan "Fenerbahçe - Beşiktaş" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Fenerbahçe - Beşiktaş" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İkisine de yaramıyor! Derbinin hakemi Fırat Aydınus...

Güntekin Onay'dan derbi yorumu: 'Pek mantıklı gelmiyor...'

Volkan Demirel: 'Beşiktaş maçı bizim için şans'

Zadar Turnuvası’nda şampiyon Fenerbahçe