Dev derbide zafer Fenerbahçe'nin!

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı (xxx), Metin Korkut(xxx)
Setler:18-25, 25-17, 14-25, 23-25
Süre: 28’, 25’, 22’,31’ (1.46)
GALATASARAY: Rabadzhıeva (11), Aslı(9),Neslihan (15), Kosheleva(14),Jack(8), Gamze(6), Bihter (L)(-), Ruseva (-), Cansu(-), Nursevil (-), Buse (-)
FENERBAHÇE: Rahimova(11), Dicle Nur(10), Polen (9), Jerkov(8), Eda(18), Nootsara(-), Merve(L)(-), Melis(L) (-), Çağla (-), Natalia(15), Damla(-)
Maçta Eda Erdem 18 sayıyla yıldızlaşırken, Galatasaray Başantrenörü Ataman Güneyligil’in hakemin üzerine yürümesi maça damga vurdu
Geçen yılın iki finalisti Galatasaray ve Fenerbahçe 2017-18 Vestel Venus Sultanlar Ligi sezonunun beşinci haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rövanşı vermezken 18 sayıyla kaptan Eda Erdem yıldızlaştı. Özellikle son set büyük bir çekişmeye sahne olurken seti ve maçı kıl payı kaybeden Galatasaray‘ın Başantrenörü Ataman Güneyligil maçın yardımcı hakemi Metin Korkut’un üzerine yürüdü, voleybol filesini yumruklayan teknik adam ‘En kritik anda oyuncu değiştirmeme izin vermedin, maçın kaderiyle oynadın’ diye şiddetli itirazlarda bulundu.
NEFİS MÜCADELE
Çekişme içinde başlayan sette teknik moladan sonra Fenerbahçe Rahimova, Dicle Nur, Jerkov, Natalia’nın etkili oyunuyla farkı açarak öne geçti ve 18-25’le durumu 0-1 yaptı.
İkinci sette Neslihan’ın sayılarıyla farkı açan Galatasaray teknik molaya 12-6 önde girdi, Eda’nın servis turunda sıkıntı yaşayan Galatasaray daha sonra Rabadzhıeva ve Kosheleva’nı sayılarıyla sayı farkını koruyarak 25-17 ile skora denge getirdi 1-1.
Üçüncü set baştan sona Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçerken Eda Erdem’in beşi servisten toplam takımına kazandırdığı 9 sayıya sarı lacivertliler 14-25’le tekrar öne geçtiler 1-2.
Maçın dördüncü seti nefis bir voleybol ziyafetine sahne oldu. 23-23’e kadar kopmayan mücadele Natalia smacı Dicle Nur’un bloğuyla Fenerbahçe seti 23-25 maçı da 3-1 kazandı.
Maçın sonunda Galatasaray Başantrenöre Ataman Güneyligil maçın yardımcı hakemi Metin Korkut’un üzerine yürüdü, voleybol filesini yumruklayan teknik adam ‘En kritik anda oyuncu değiştirmeme izin vermedin, maçın kaderiyle oynadın’ diye şiddetli itirazlarda bulundu.