Dev derbide kazanan yok! Gelenek direkten döndü...
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinmde Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen dev derbi 0-0 eşitlikle son buldu. Galatasaray 54 puana, Fenerbahçe 48 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 19 yıllık yenilmezlik serisi bu skorla devam etti. Fenerbahçe ilk yarıda Roberto Soldado ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ani ataklarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeli olan Galatasaray ise Gomis ile 2 tehlikeli fırsat yakaladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle son buldu ve maçta hiç kart çıkmadı. Galatasaray'da ikinci yarının başında Fernando, Giuliano'ya yaptığı sert hareketten dolayı sarı kart gördü. Sarı-kırmızılılar Gomis ile yüzde yüzlük bir gol fırsatından yararlanamadı. Fenerbahçe'nin 80. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Galatasaray 89'da Maicon'un serbest vuruşu direkten dışarıya çıktı. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı mücadelede taraflar 1'er puana razı oldu. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Ayrıntılar gelecek...
G.SARAY TARAFTARLARINDAN ANLAMLI PANKART
Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu’nda ‘Çanakkale ruhu Afrin’de’ ve ‘Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele’ pankartları açtı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray’da 2 bin 100 taraftar takımını desteklemek için Kadıköy’e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla Afrin’deki Mehmetçikleri unutmadı. Taraftarlar, ‘Çanakkale ruhu Afrin’de’ ve ‘Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele’ pankartları açtı.
MUSTAFA CENGİZ KADIKÖY'DE
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’na geldi. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynarken, sarı-kırmızılılara başkan desteği geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan derbi için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stada geldi. Cengiz, protokol tribünündeki yerini alarak müsabakayı takip etti.
"KADERİNDEN KAÇAMAZSIN" KOREOGRAFİSİ
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde ‘Kaderinden kaçamazsın’ adlı koreografi yapıldı. Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde renkli görüntüler vardı. ‘Kaderinden kaçamazsın’ yazısı açılan tribünlerde kale arkasında ise 1999’dan 2018’e olan seriyle alakalı koreografi açıldı.
ALEX'E SEVGİ SELİ
Kadıköy’de tribünlerde Alex de Souza lehine tezahüratlarda bulunuldu. Fenerbahçe’nin evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da takip ediyor. Alex’in tribünlere geldiği anda tüm tribünler Brezilyalı’nın olduğu yöne dönüp sevgi gösterisinde ve tezahüratlarda bulundu.
FERNANDO 11'DE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki maça göre Fenerbahçe maçında 2 oyuncu değişikliğe gitti. Terim, ligin 25'inci haftasında Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Donk'un yerine sakatlığını sona eren Fernando'yu, cezası bulunan Mariano'nun yerine ise Linnes'i sahaya sürdü.
DERBİYE DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynan derbiye ulusal basının haricinde Uluslararası medyadan da yoğun ilgi yaşandı. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya'dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu'ndan takip etti.
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