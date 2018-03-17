Dev derbide kazanan yok! Gelenek direkten döndü...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol Dev derbide kazanan yok! Gelenek direkten döndü...
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Futbol
17.03.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Dev derbide kazanan yok! Gelenek direkten döndü...

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Dev derbide kazanan yok! Gelenek direkten döndü...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinmde Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen dev derbi 0-0 eşitlikle son buldu. Galatasaray 54 puana, Fenerbahçe 48 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 19 yıllık yenilmezlik serisi bu skorla devam etti. Fenerbahçe ilk yarıda Roberto Soldado ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ani ataklarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeli olan Galatasaray ise Gomis ile 2 tehlikeli fırsat yakaladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle son buldu ve maçta hiç kart çıkmadı. Galatasaray'da ikinci yarının başında Fernando, Giuliano'ya yaptığı sert hareketten dolayı sarı kart gördü. Sarı-kırmızılılar Gomis ile yüzde yüzlük bir gol fırsatından yararlanamadı. Fenerbahçe'nin 80. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Galatasaray 89'da Maicon'un serbest vuruşu direkten dışarıya çıktı. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı mücadelede taraflar 1'er puana razı oldu. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Ayrıntılar gelecek...

F.Bahçeli yöneticiden olay hareket
F.Bahçeli yöneticiden olay hareket!
Galatasaraylı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda!Dev derbiye sayılı dakikalar kala, sarı-kırmızılı taraftarlar Ülker Stadyumu'na ulaştı. İşte o görüntüler...
daha fazla video için

 G.SARAY TARAFTARLARINDAN ANLAMLI PANKART

Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu’nda ‘Çanakkale ruhu Afrin’de’ ve ‘Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele’ pankartları açtı. 
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray’da 2 bin 100 taraftar takımını desteklemek için Kadıköy’e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla Afrin’deki Mehmetçikleri unutmadı. Taraftarlar, ‘Çanakkale ruhu Afrin’de’ ve ‘Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele’ pankartları açtı. 

Galatasarayda Fernando şoku
Galatasaray'da Fernando şoku

MUSTAFA CENGİZ KADIKÖY'DE

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’na geldi.  Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynarken, sarı-kırmızılılara başkan desteği geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan derbi için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stada geldi. Cengiz, protokol tribünündeki yerini alarak müsabakayı takip etti. 

"KADERİNDEN KAÇAMAZSIN" KOREOGRAFİSİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde ‘Kaderinden kaçamazsın’ adlı koreografi yapıldı. Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünlerde renkli görüntüler vardı. ‘Kaderinden kaçamazsın’ yazısı açılan tribünlerde kale arkasında ise 1999’dan 2018’e olan seriyle alakalı koreografi açıldı. 

Alex derbiyi kiminle nerede izledi
Alex derbiyi kiminle nerede izledi!

ALEX'E SEVGİ SELİ

Kadıköy’de tribünlerde Alex de Souza lehine tezahüratlarda bulunuldu. Fenerbahçe’nin evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da takip ediyor. Alex’in tribünlere geldiği anda tüm tribünler Brezilyalı’nın olduğu yöne dönüp sevgi gösterisinde ve tezahüratlarda bulundu.

FERNANDO 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki maça göre Fenerbahçe maçında 2 oyuncu değişikliğe gitti. Terim, ligin 25'inci haftasında Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Donk'un yerine sakatlığını sona eren Fernando'yu, cezası bulunan Mariano'nun yerine ise Linnes'i sahaya sürdü.

DERBİYE DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynan derbiye ulusal basının haricinde Uluslararası medyadan da yoğun ilgi yaşandı. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya'dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu'ndan takip etti.

Galatasaray taraftarlarına büyük şok
Galatasaray taraftarlarına büyük şok!
Kadıköy'de bayram havası!Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir şekilde mücadeleyi beklemeye başladı.
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