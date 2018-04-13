Dev derbi Spor Arena'da! Schalke-Borussia Dortmund maçı şifresiz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
13.04.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Dev derbi Spor Arena'da! Schalke-Borussia Dortmund maçı şifresiz!

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Dev derbi Spor Arena'da! Schalke-Borussia Dortmund maçı şifresiz!

Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Pazar günü Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.

hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...

Almanya'da Ruhr derbisi bu hafta oynanacak. İki ezeli rakip Schalke ile Borussia Dortmund kapışacak. Dev mücadeleyi HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Schalke - Dortmund
    3
    2,5Üst
    1,60
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BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...

Bu hafta da Schalke'nin pazar saat 16.30'da kendi sahasında ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.

UĞUR ÖNVER ANLATACAK
Bundesliga’nın 30. haftasındaki önemli maç saat 16.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...

Ruhr derbisini Uğur Önver anlatacak...

Spor Arena'dan bir dev maç daha!Bundesliga canlı maç yayınlarının tek adresi hurriyet.com.tr ve Spor Arena yine dev bir maçı sizlerle buluşturuyor. Alman liginde 2. ve 3. sırayı paylaşan Borussia Dortmund ile Schalke 04, Şampiyonlar Ligi şansı için dev bir derbiye çıkıyor. Ruhr derbisinde karşılaşacak iki takımın mücadelesi, Pazar saat 16.30'da canlı ve HD kalitesinde sizlerle buluşacak.
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