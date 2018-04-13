Dev derbi Spor Arena'da! Schalke-Borussia Dortmund maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Pazar günü Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya'da Ruhr derbisi bu hafta oynanacak. İki ezeli rakip Schalke ile Borussia Dortmund kapışacak. Dev mücadeleyi HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Schalke'nin pazar saat 16.30'da kendi sahasında ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
UĞUR ÖNVER ANLATACAK
Bundesliga’nın 30. haftasındaki önemli maç saat 16.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
Ruhr derbisini Uğur Önver anlatacak...
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