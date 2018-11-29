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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
29.11.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Dev Adam İspanya'yı devirdi!

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Dev Adam İspanya'yı devirdi!

2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı kendi sahasında İspanya'yı 71-67 mağlup etti.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3’üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya’yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi. 

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3’üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda 2. sırada yer alan Türkiye, evinde grup lideri İspanya’yı ağırladı. Kıran kırana geçen ilk periyot sonunda iki takımda 15 sayı attı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türkiye, ilk yarıyı 36-34 önde bitirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan milliler farkı 8 sayıya çıkartarak son periyoda 56-48 önde girdi. Ay-yıldızlılar, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 71-67 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. 

Bu sonuçla milliler grupta liderliğe yükseldi. Türkiye’de Semih Erden 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, İspanya’da 18 sayı bulan Dario Brizuela maçın en skorer ismi oldu. 

Salon: Ankara

Hakemler: Saverio Lanzarini , Tomas Jasevicius , Sasa Maricic

Türkiye: Doğuş Balbay 12, Sinan Güler 8, Metin Türen , Metecan Birsen 12, Semih Erden 16, Oğuz Savaş , Berkan Durmaz , Berk Uğurlu , Buğrahan Tuncer 11, Tolga Geçim 10, Sertaç Şanli 2, Göksenin Köksal
Başantrenör: Ufuk Sarıca

İspanya: Sergi Garcia , Alberto Abalde , Jairne Fernandez 5, Nacho Llovet 5, Quino Colom 9, Sebas Saiz 7, Fran Vazquez 10, Dario Brizuela 18, Javier Beiran 8, Pablo Aguilar 3, Victor Arteaga , San Mguel 2
Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 15-15

Devre: 36-34 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 56-48 (Türkiye lehine)

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