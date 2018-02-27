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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Dettmann'ın hedefinde Euroleague var! "Saygı göstermiyorlar”
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Basketbol
27.02.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Dettmann'ın hedefinde Euroleague var! "Saygı göstermiyorlar”

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Finlandiya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Henrik Dettmann, Euroleague yönetimini sert şekilde eleştirdi. Dettmann, Euroleague maçı nedeniyle Petteri Koponen’i milli takıma göndermeyen Barcelona Kulübü ve takvimini milli takım takvimine uygun hale getirmeyi reddeden Euroleague’i hedef aldı.

“Milli Takımlara saygı göstermiyorlar”

Bir dönem Türkiye’de Beşiktaş’ı da çalıştıran Finlandiya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Henrik Detmann, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2019’da Bulgaristan karşısında aldıkları 75-70’lik galibiyet sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dettmann, Barcelona’nın Sasha Vezenkov’u Bulgaristan Milli Takımı’na gönderip Petteri Koponen’i Finlandiya Milli Takımı’na göndermemesi üzerine Barcelona Kulübü’ne öfke saçarken, Euroleague’i milli takımlara saygı göstermemekle suçladı.

Dettmann, Euroleague’in kendi maç takvimini, FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçları ile çakışacak şekilde hazırlayarak takvim çatışmasına neden olduğunu ve böylece milli takımlarını temsil etmek isteyen oyuncularla kulüplerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Kanunları hatırlattı

Dettmann, Barcelona’nın tavrını sportmenlikten uzak bir hareket olarak tanımlayarak, “İspanya kanunlarına göre aslında oyuncuların milli takımlarına gitmesi gerekiyor. Bu durum maalesef sporun ruhuna dair hiç iyi bir imaj çizmiyor. Euroleague'in takvimi ve Barcelona’nın bu kararı yüzünden ilk 5’te yer alan oyun kurucu ve şutörümüz yoktu. Son pencerede CSKA Moskova Rus oyuncularının milli takımlarına gitmesine izin verirken, Nando de Colo’nun Fransa için oynamasına izin vermedi. Bu iyi bir şey değil” dedi.

Euroleague’in sadece Avrupa basketboluna değil spora zarar verdiğini vurgulayarak, “Bazıları FIBA’nın sistemi değiştirmesi gerektiğini söylüyor, ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Euroleague birkaç elit kulüp tarafından yönetiliyor ve kalan kulüpler için bir kazanç teşkil etmiyor. Euroleague, son yarım yılda yaptıklarına devam ederse kendi ayaklarına sıkacak” diye konuştu.

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