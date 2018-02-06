Detroit galibiyet serisine devam ediyor!
Detroit Pistons sahasında Portland Trail Blazers’ı 111-91 mağlup etti ve üst üste 4.galibiyetini aldı. Portland ise üst üste 3.mağlubiyetini aldı.
Detroit Pistons’da Blake Griffin 21 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile galibiyette önemli bir rol oynarken, Andre Drummond 17 sayı, 17 ribaund, 5 asist, 1 top çalma, 3 blok, benchten gelen Anthony Tolliver 15 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Reggie Bullock 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 3 top çalma, benchten gelen Langston Galloway 13 sayı, 1 ribaund, 6 asist ve benchten gelen Luke Kennard 12 sayı, 2 ribaund, 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
Portland Trail Blazers’da Damian Lillard 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmazken, C.J McCollum 14 sayı, 2 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 1 blok, benchten gelen Pat Connaughton 11 sayı, 1 ribaund, 3 asist ve Jusuf Nurkic 10 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 1 top çalma, 2 blok ile karşılaşmayı tamamladı. (NBAgünlükleri)
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