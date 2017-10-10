Destan yazdılar! İşte o tarihi anlar...

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Milliler baştan sona üstün götürdüğü maçı 2-1 kazanarak, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
Ay-yıldızlı ekibin gollerini 25'inci dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3'üncü dakikada Osman Çakmak kaydederken, İngiltere'nin golünü 50'nci dakikada Westbrook attı.
MAÇA BÜYÜK İLGİ
Türkiye'nin, İngiltere ile oynadığı karşılaşmaya seyirciler büyük ilgi gösterdi.
Yaklaşık 42 bin seyirci kapasiteli Vodafone Park'ın büyük çoğunluğunu dolduran Türk sporseverler, bayrak ve marşlarla ay-yıldızlılara destek verdi.