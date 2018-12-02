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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.12.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Deschamps'tan flaş Valbuena yorumu!

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Deschamps'tan flaş Valbuena yorumu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda eşleştiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik Direktörü Didier Deschamps, kurayı değerlendirdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Fransa'da teknik direktör Deschamps, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Deschamps, yardımcısı Guy Stephan'ın bir dönem Beşiktaş'ta çalıştığını hatırlatarak, "Zor bir gruba düştük. Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak. Türkiye'ye gitmek benim için bir mutluluk. Yardımcım Türkiye'de çalıştı. Oradaki atmosfer kolay değil. Türkiye'de taraftar desteği çok sıcak bir atmosfer oluşturduğu için, işimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı'nın iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yeni bir kadro oluşturduğuna değinen 50 yaşındaki Fransız teknik adam, "Milli takımda işler yolunda gitmediği zaman, bazı değişikliklere gitmek lazım. Lucescu da bunu yaptı. Türkiye'nin her zaman kaliteli oyuncuları var. Avrupa'da ağırlığı olan bir milli takım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın yeniden milli takımda forma giyme şansı olup olmadığının sorulması üzerine Deschamps, "Valbuena sezona kötü başladı ama formunu kazandı. İyi oynadığını düşünüyorum. Milli takıma davet edebileceğim futbolcuları yakından takip ediyorum. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim." şeklinde görüş belirtti.

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