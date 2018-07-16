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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya Kupası
AA
16.07.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Deschamps tarihe geçti

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Deschamps tarihe geçti

Fransa Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı.

Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 21 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı. Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Didier Deschamps yönetimindeki son şampiyon Fransa da geleneği sürdürdü.

Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.

Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.

Deschamps tarihe geçti
Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki Didier Deschamps, kupayı teknik direktör olarak kaldırmayı da başardı.

Kupanın 1998'de ellerinde yükseldiği Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran 3. isim olarak tarihe geçti.

Brezilya'nın 1958 ve 1962'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Zagallo, 1970'de bu kez teknik direktör olarak mutlu sona ulaştı. 1974 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Batı Almanya'nın kaptanlığını üstlenen Beckenbauer ise 1990'da takımını şampiyonluğa taşıdı.

FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
Kupa Şampiyon Teknik direktör
1930 Uruguay Alberto Suppici
1934 İtalya Vittorio Pozzo
1938 İtalya Vittorio Pozzo
1950 Uruguay Juan Lopez
1954 Batı Almanya Josef Herberger
1958 Brezilya Vicente Italo Feola
1962 Brezilya Aymore Moreira
1966 İngiltere Martin Peters
1970 Brezilya Mario Zagallo
1974 Batı Almanya Helmut Schön
1978 Arjantin Cesar Luis Menotti
1982 İtalya Enzo Bearzot
1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo
1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer
1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira
1998 Fransa Aime Jacquet
2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari
2006 İtalya Marcello Lippi
2010 İspanya Vicente Del Bosque
2014 Almanya Joachim Löw
2018 Fransa Didier Deschamps

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