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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
04.09.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

Derrick Williams: Fenerbahçe Beko bir oyuncu için gelinebilecek en iyi takım

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Derrick Williams: Fenerbahçe Beko bir oyuncu için gelinebilecek en iyi takım

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Derrick Williams, sarı-lacivertli ekibin, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye Euroleague şampiyonluğu yaşamak için geldiğini ifade eden Williams, "Aslında buraya gelmemin bir sebebi var. Geçen sene Bayern Münih ile Avrupa'da şampiyonluk yaşadıktan sonra bir adım daha ileri gidip, Euroleague şampiyonluğu yaşayabileceğim bir takıma gelmek istedim. Burası bir oyuncu için gelinebilecek en iyi takım. Henüz maç oynamadık ama antrenmanlarımız bile büyük mücadele içinde geçiyor" dedi.

Transfer sürecinde Obradovic'in kendisini aramasının kararını etkilediğini ifade eden A.B.D.'li oyuncu, "New York'ta arkadaşlarımla özel idman yapıyordum. Menajerim üst üste birkaç kez arayınca bir durum olduğunu anladım. Aradığımda Fenerbahçe Beko'nun teklifinden bahsetti. En büyük etki Obradovic'in beni araması oldu. Bana güvendiğini aktarması beni etkiledi. Karar vermemdeki son nokta Obradovic ile konuşmamdı" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARLA KULÜP BİRLEŞİNCE SANKİ FENERBAHÇE DÜNYAYA KARŞI OLUYOR"
Bütün kulüplerin Fenerbahçe'yi yenmek için parkeye çıktığını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Çok sert ve agresif bir takım göreceksiniz. Taraftarlarla kulüp birleşince sanki Fenerbahçe dünyaya karşı oluyor. Çünkü herkes sizi yenmek istiyor. Bende de asıl olan enerji, efor ve düzgün oynamak" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BEKO BİR NUMARAYDI"
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Beko ile oynadıkları maçlardan çok etkilendiğini söyleyen Williams, "Basketbolda hedef her zaman en iyi takımı yenmektir. Fenerbahçe Beko bir numaraydı ve Bayern Münih gibi küçük bir kulüp için kazanmak ümidimiz yokken bile Fenerbahçe karşısında kazanmak inanılmaz bir şey oldu. Buraya geliş sebeplerimden biri buydu. İç sahada bizim taraftarlarımızdan çok Fenerbahçe taraftarı vardı" diye konuştu.

"OBRADOVİC EN İYİSİ"
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in en iyisi olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Obradovic detaylara inanılmaz önem veriyor. 5 yıl üst üste bir takım değişen oyunculara rağmen Final Four'a kalıyorsa; en iyisi ile çalışıyoruz, diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KAZANMAYA ÇOK YAKINDI AMA BU DA TECRÜBE OLDU"
Dün Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan Dünya Kupası grup maçı hakkında da konuşan Derrick Williams, "Maçı izlemeyi çok istedim ama fırsatım olmadı. Zaten dün antrenman sonrasında herkes soyunma odasında bunu konuşuyordu. İki takım ve ülke içinde inanılmaz bir şeydi. Türkiye basketbol konusunda gelişen ve büyüyen bir takım. NBA'de birçok oyuncusu var. Amerika'da uzun süredir dünyanın en iyi takımı. Diğer ülkelerin aradaki farkı kapatması ve kazanmaya yaklaşması bile bence çok güzel. Türkiye kazanmaya çok yakındı ama bu da tecrübe oldu" şeklinde konuştu.

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