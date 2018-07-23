DeRozan'dan Toronto Raptors'a teşekkür..
DeMar DeRozan, San Antonio Spurs'e takası sonrası Toronto Raptors'a Instagram hesabından teşekkür etti.
DeMar DeRozan, San Antonio Spurs'e takası sonrası Toronto Raptors'a Instagram hesabından teşekkür etti.
2009 Draftı sonrasında 9. sıradan seçildiği takımı Raptors tarafından geçtiğimiz hafta Kawhi Leonard'a karşılık olarak takaslanan DeMar, Instagram hesabından paylaştığı şu fotoğraf altında şu ifadeleri kullandı:
"Benim için neler ifade ettiğinizi kelimeler asla açıklayamaz. İlk tanıştığımızda Compton'dan gelen, 19 yaşında bir çocuktum ama beni kucakladınız ve sizden biri gibi benimsediniz. Son dokuz yılda, bana gösterdiğiniz sevgi ve tutkudan ötürü çok minnettarım. Tek istediğim, takdirimi göstermek için bunun 10 katını yapmaya çalışmaktı. Teşekkürler Toronto, teşekkürler Kanada."
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