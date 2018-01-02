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DeRozan'dan kariyer rekoru!

DeMar DeRozan'ın 52 sayıyla kulüp ve bireysel rekorunu kırdığı maçta Toronto Raptors uzatma sonunda Milwaukee Bucks'ı 131-127 yendi.

Hürriyet Haber
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43 dakika sahada kalan DeRozan uzatma periyodunun bitimine 6 saniye kala serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla rekorun sahibi oldu (13/13 serbest atış, 5/9 üç sayı, 12/20 iki sayı). DeRozan 5 ribaund, 1 top çalma, 1 blok, 8 asiste karşın sadece 2 top kaybı yaptı. Raptors tarihinde daha önce Vince Carter ve Terrence Ross bir maçta 51 sayı atmıştı.

Sahasındaki son 12 maçı da kazanan Toronto Raptors'ta ayrıca Kyle Lowry 26 sayı (5/10 üçlük), 6 ribaund, 6 asist, Serge Ibaka 11 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 4 blokla galibiyete yardımcı oldu.

Milwaukee Bucks'ta ise Eric Bledsoe 29 sayı (5/7 üçlük), 7 ribaund, 3 asist, 4 top çalma, Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 9 ribaund, 7 asist, Khris Middleton 18 sayı (0/3 üçlük), 3 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ile oynadı. (Basketfaul)

 

DeMar DeRozanNBA

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