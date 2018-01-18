Derelioğlu gençlere güveniyor!

Derelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç kadrolarıyla lige devam edeceklerini belirtti.



İmkanlar dahilinde en iyi mücadeleyi verip toparlanma arzusunda olduklarını ifade eden Derelioğlu, istekli ve arzulu olduklarını, her maça da galibiyet hedefiyle çıkacaklarını vurguladı.



Yaşanan sıkıntıların genç oyuncular için aynı zamanda avantaj olduğunu anlatan Derelioğlu, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımıza sık sık bunu anlatıyoruz. Biz gücümüzü bilerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç bir takımdan çekinmiyoruz. Genç arkadaşlarıma çok güveniyorum. Onlarla beraber bu sıkıntılı süreci aşabileceğimizi düşünüyorum."



Derelioğlu, kentin Gaziantepspor'a olan sevgisini en iyi bilen insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Taraftarımız, istediği zaman bu kulübün formasını giyen herkesi her şeyiyle savaşmaya iteceğini biliyorum. O yüzden bizi maçlarda yalnız bırakmasınlar. Gaziantepli taraftar kardeşlerimizle yeni bir sayfa açmak için içerideki ve dışarıdaki tüm maçlarımızda taraftarımızı yanımızda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde 4 puanla son sırasında bulunan Gaziantepspor, 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.