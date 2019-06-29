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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
29.06.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Dereağzı’nda altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

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Dereağzı’nda altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Fenerbahçe’de altyapı teknik sorumlusu David Badia’nın kişisel gerekçelerle görevi bırakmasının ardından pek çok iddia konuşulmaya başlandı. Yaşanan bu gelişme bazı çevrelerce, “Fenerbahçe’nin altyapı felsefesi çöktü” şeklinde yorumlandı. Ancak alınan bilgiler, durumun farklı olduğunu gösteriyor.

Sarı lacivertli kulüpte Şubat 2019’da Dereağzı’na gelmesi kesinleşen ve en yetkili sorumlu konumunda bulunan altyapı koordinatörü Serdar Dayat, tüm çalışmaların sekteye uğramadan devam etmesini sağlıyor.

UEFA Pro Lisans sahibi olan, 4 dil bilen ve daha önce A takım seviyesinde de yurt dışında ciddi başarılara imza atan 49 yaşındaki Serdar Dayat ile ekibinin, süreç içerisinde Badia’nın gidişiyle altyapıda boşalan birim için en doğru tercihi yapacağı ifade edildi.

Türkiye’de ilk defa altyapıya özel medya birimi kuran, aile ve okul ilişkilerine bir yönetici atayan, oyuncu izleme birimi sorumlusu Serhat Pekmezci ile pek çok yeteneği tespit eden Fenerbahçe’nin çalışmalarını aynı şekilde sürdüreceği belirtildi. Pekmezci’nin, Badia’dan boşalan koltuğa gelebileceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi en çok dikkat çeken konulardan biri genç futbolcuların durumu oldu. U-19 takımından gelecekte A takımda yer alabilecek potansiyelde görünen isimlerin sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edileceği bilgisi alındı. Altyapı teknik heyeti ve U-19 teknik sorumlusu Gökhan Bozkaya, yapılacak idmanlar ve denemelerle kampa götürülecek oyuncuları belirleyecek.
Geçen sezon son kez düzenlenen U-21 Ligi’nin ardından ‘boşa düşen’ Fenerbahçeli U-21 oyuncularının bir kısmının kiralık veya geri satın alma opsiyonuyla başka takımlara gönderileceği de ifade edildi.

FENERBAHÇE ALTYAPI EKİBİ

Serdar Dayat: Genel Koordinatör
Serdar Alkın: İdari Sorumlu
Serhat Pekmezci: Scouting Sorumlusu
Begüm Sadıkoğlu: Aile ve Okul İlişkileri Sorumlusu
Arif Kalem: Medya Sorumlusu
Kemal Arslan: Mentor

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