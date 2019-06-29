Dereağzı’nda altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Fenerbahçe’de altyapı teknik sorumlusu David Badia’nın kişisel gerekçelerle görevi bırakmasının ardından pek çok iddia konuşulmaya başlandı. Yaşanan bu gelişme bazı çevrelerce, “Fenerbahçe’nin altyapı felsefesi çöktü” şeklinde yorumlandı. Ancak alınan bilgiler, durumun farklı olduğunu gösteriyor.
Sarı lacivertli kulüpte Şubat 2019’da Dereağzı’na gelmesi kesinleşen ve en yetkili sorumlu konumunda bulunan altyapı koordinatörü Serdar Dayat, tüm çalışmaların sekteye uğramadan devam etmesini sağlıyor.
UEFA Pro Lisans sahibi olan, 4 dil bilen ve daha önce A takım seviyesinde de yurt dışında ciddi başarılara imza atan 49 yaşındaki Serdar Dayat ile ekibinin, süreç içerisinde Badia’nın gidişiyle altyapıda boşalan birim için en doğru tercihi yapacağı ifade edildi.
Türkiye’de ilk defa altyapıya özel medya birimi kuran, aile ve okul ilişkilerine bir yönetici atayan, oyuncu izleme birimi sorumlusu Serhat Pekmezci ile pek çok yeteneği tespit eden Fenerbahçe’nin çalışmalarını aynı şekilde sürdüreceği belirtildi. Pekmezci’nin, Badia’dan boşalan koltuğa gelebileceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi en çok dikkat çeken konulardan biri genç futbolcuların durumu oldu. U-19 takımından gelecekte A takımda yer alabilecek potansiyelde görünen isimlerin sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edileceği bilgisi alındı. Altyapı teknik heyeti ve U-19 teknik sorumlusu Gökhan Bozkaya, yapılacak idmanlar ve denemelerle kampa götürülecek oyuncuları belirleyecek.
Geçen sezon son kez düzenlenen U-21 Ligi’nin ardından ‘boşa düşen’ Fenerbahçeli U-21 oyuncularının bir kısmının kiralık veya geri satın alma opsiyonuyla başka takımlara gönderileceği de ifade edildi.
FENERBAHÇE ALTYAPI EKİBİ
Serdar Dayat: Genel Koordinatör
Serdar Alkın: İdari Sorumlu
Serhat Pekmezci: Scouting Sorumlusu
Begüm Sadıkoğlu: Aile ve Okul İlişkileri Sorumlusu
Arif Kalem: Medya Sorumlusu
Kemal Arslan: Mentor
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