Derdi büyük işi çok zor! Kabus...

SAKATLIKLARLA boğuşan Galatasaray’da ‘ilaç olacak’ gözüyle bakılan milli ara, beklenenin tam tersi olumsuz gelişmelere sahne oldu... İlk olarak, 1.5 aydır sahalardan uzak olan Radamel Falcao’nun takım için son derece kritik olan Medipol Başakşehir ve Club Brugge maçlarında oynamayacağı açıklandı. Arkasından, Falcao ve Andone’nin sakatlığında santrfor oynatılması beklenen Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nda dizinden sakatlandı. Yarın yapılacak taktik idmanına çıkması beklenen Babel, ağrıları olmazsa Başakşehir karşısında oynayacak.

Luyindama'nın durumu bugün netleşecek

Babel ile aynı gün kaleci Fernando Muslera da belindeki ağrılar nedeniyle Uruguay Milli Takımı’ndan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlığının ciddi olmadığı açıklanan Muslera, sadece taktik antrenmanına katıldıktan sonra Başakşehir maçında oynayacak. Babel ve Muslera’nın ardından Christian Luyindama da Demokratik Kongo’nun Gambiya ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bıraktı. Luyindama’nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı yarın İstanbul’da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ancak Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor.

Başakşehir, Brugge, Trabzon ve Alanya

Ve son sakatlık haberi de dün öğleden sonra geldi... Gabon Milli Takımı’na giden Mario Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olduğu açıklandı. Lemina da tıpkı Babel gibi yarın taktik antrenmanında ağrı hissetmezse Başakşehir maçında forma giyecek. Galatasaray’da ayrıca, Şener ve Emre Akbaba da, sakatlıkları nedeniyle cuma günü oynamayacak. Sarı kırmızılı takım Medipol Başakşehir maçının ardından Club Brugge, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak.

Feghouli 11 bin 500 km’lik yoldan gelip maça çıkacak

G.SARAY da, sakatlıklar dışında bir diğer sorun Feghouli’nin uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından sadece bir antrenmanla Başakşehir maçına çıkacak olması. Cezayir Milli Takımı’nın Bostwana ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Feghouli, 11 bin 500 km’lik yolu iki aktarmalı 12 saatlik uçak yolculuğu ile kat edip, bugün İstanbul’a gelecek ve yarın idmana çıkacak.

Bu arada sarı kırmızılıların dünkü idmanına, Babel, Muslera, Luyindama, Lemina, Falcao’nun yanı sıra, salonda çalışan Belhanda, özel program dahilinde idman yapan Şener ve Andone katılmadı.

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