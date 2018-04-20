Derbiyi pas geçti, 5 maçla rekor kırdı! Toplam kazancı...
24 saat geçmediği için derbi sonuçları iddaa'da henüz resmileşmedi. Bir Nesine.com kullanıcısı derbiyi kuponuna almadı, sistem kuponu yaptı, 864'üncü iddaa dönemine damga vurdu!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
Dün akşam bir Nesine.com kullanıcısı sistem kuponuyla 90.501 katı (73.332 TL) kazandı, zirvede yer aldı!
Kazanan 10'daki diğer kuponları incelemek için buraya tıklayın!
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