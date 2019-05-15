Derbiyi kazanan Galatasaray oldu!
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off üçüncülük mücadelesini, seride Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kuran Galatasaray kazandı.
Galatasaray ile Beşiktaş, Beylikdüzü Spor Salonu'nda serinin ikinci maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 65-60 galip ayrılan Galatasaray, seride durumu 2-0'a getirdi ve üçüncü oldu.
Sarı-kırmızılılar, serinin ilk maçında da Beşiktaş'a 68-61 üstünlük kurmuştu. Beşiktaş ise sezonu dördüncü sırada tamamladı.
Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Galatasaraylı oyunculara madalyalarını ve kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.
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