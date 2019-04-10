Derbiyi kaybeden çok şey kaybeder

1- Bir yanda şampiyonluğa oynayan G.Saray, diğer yanda alt sıralardan yukarı tırmanmak isteyen F.Bahçe... Siz daha önce böyle bir derbi izlediniz mi?

2- G.Saray’ın iki banko stoperi yok. F.Bahçe’de de Ekici... Kimin eksikleri daha belirleyici olacak? Ve derbiye kim veya kimler damga vuracak?

3- Gelelim sonuç tahminlerine... Kadıköy’de gelenek bozulur mu? Malum bu sezon F.Bahçe’de bir çok ilk yaşandı; olumsuz anlamda.

4- Avcı’ya karşı başarılı olamayan Güneş, Milli Takım ile anlaştığından beri daha rahat görünüyor. Rize’den de muazzam bir skorla döndü. Kim kazanır?

5- Fenerbahçe, 1 milyar lira hedefiyle uzun soluklu ‘fener ol’ kampanyası başlattı. Nasıl buldunuz kampanyayı, hedeflenen rakama ulaşır mı?

6- Arda turan, uzun bir aradan sonra her konuda konuştu. Sizi ikna etti mi ve yeniden Milli Takım’a dönmesini nasıl karşılarsınız?

İBRAHİM SETEN:

NEDENSE FENERLiLER ‘G.SARAY YENECEK’ DİYOR

1- FENERBAHÇE tek galibiyetle hiç hatırlamak istemediği bir sezonu noktalayıp, ellerini yıkama şansına sahip. Galatsaray ise 20 yıllık kötü geleneği bozma. Kaybeden çok şey kaybedecek. Maç ortada. Yalnız uzun yıllardır hiç bu kadar çok F.Bahçeli’nin “G.Saray bizi yenecek” dediğini duymamıştım... Bu inançsız hava G.Saray için avantaj.

ŞAKA GiBi AMA FENERBAHÇE’NiN EN BÜYÜK KOZU HASAN ALi KALDIRIM

2- F.BAHÇE zaten gol atamadığı için G.Saray’ın defanstaki 2 büyük eksiğinin önemi yok. Ekici’nin yokluğu daha hayati; çünkü karşı kaleye takımı sürükleyen nadir isimlerden. Şaka gibi ama F.Bahçe adına derbideki en büyük silah hasan ali. G.Saray’da ise orta saha ve Linnes-Mariano ikilisi belirleyici olur...

20 YILLIK GELENEĞi BiTiRMEK iÇiN O SEZON BU SEZONDUR!

3- BURAM buram beraberlik kokan bir derbi. İki takımın da kaybetmeye tahammülü olmadığı için gollü beraberlik akla yatkın geliyor. Ama ikinci ihtimal G.Saray’ın galibiyeti. 20 yıllık gelenek bozulacaksa; “O sezon bu sezon...”

GÜNEŞ, AVCI’YA BiR ÇELME TAKMADAN BEŞiKTAŞ’I BIRAKMAZ

4- GÖKHAN Dinç’in deyimiyle “Başakşehir sinir bozucu derecede doğru oynayan bir takım.” İzlemesi keyifli gelmese de sonuca yönelik oynuyorlar. Beşiktaş ise Rize’ye 7 attı ama eğer geriye düşseydi maçı toparlayamayabilirdi. Sahaya bakarsak Başakşehir önde ama ben özgüveni yüksek Şenol Güneş’in Abdullah Avcı’ya çelme takmadan Beşiktaş’a veda edeceğini sanmam... Taktik maç olur ve Beşiktaş kaybetmez.

FENERBAHÇE TARAFTARI BAĞIŞ KAMPANYASINDA REKOR KIRACAK GiBi

5- DAHA 1 hafta dolmadan 50 milyon liraya ulaşılmış; ki henüz büyük meblağlı bağışlar yapılmadı... 10 milyon dolara bu kadar çabuk ulaşılması gösteriyor ki, F.Bahçe taraftarı gene bir rekora imza atacak. Böyle bir bağış kampanyasına nasıl baktığıma gelince, ona Ali Koç’un veciz cümlesiyle yanıt vereyim: “Takdir ediyorum ama tasvip etmiyorum...” Koskoca Ali Koç vizyonunun izdüşümü ‘bağış kampanyası’ olmasaydı keşke.

ARDA, ESKi ‘GÜZEL ADAM’ ÇiZGiSiNE YAKLAŞMIŞ

6- SON gördüğüm arda ile son izlediğim arda arasında büyük fark var ve bu fark olumlu yönde. Onu seven büyüklerinin yapıcı önerilerini dinlemesi, kaybedecek hiç bir şeyi yokmuş gibi davranmaktan vazgeçmesi, A Milli Takım’ı çok istemesi, Bilal abi’den özür dilemesi ve babalığın getirdiği olgunluk; Arda’yı eski ‘güzel adam’ çizgisine yaklaştırmış. Sevindim...

MEHMET ARSLAN:

KOÇ YÖNETiMi TARTIŞILIR

1- F.BAHÇE'nin çok zayıf, G.Saray’ın çok güçlü olduğu dönemleri hatırlıyorum. Hatta “Biz kale yerine pota koyalım” denilen derbileri de izledim. O derbileri kazanan, favori olan değil, sürpriz olan takımdı. Onun için ben F.Bahçe-G.Saray derbileri için tahmin yapmam. Ama işin duygusal ve psikolojik yanına gelince: · 1-Fenerbahçe yenilirse duygusal ve psikolojik açıdan darbe alacak ve ali koç yönetimi tartışılacak. · 2-G.Saray kaybederse, Başakşehir’in de kazanması halinde şampiyonluğa veda edecek. Kadıköy’de kazanamama stresi de bunalıma dönüşecek.

YA YANAL YA DA TERiM KAZANACAK

2- Bu derbinin belirleyici isimleri sandığınızın aksine futbolculardan daha çok, teknik direktörlerin seçimi ve teknik direktörlerin duyguları olacak. İki taraf da kaybetmenin, tırnak içinde yazıyorum, bir ‘felaket’ olacağı duygusunu aşmak zorunda. Bunu aşabilen ve buna göre taktik belirleyip takım planı yapan teknik direktör, bu derbinin belirleyici ismi olacak. Yani ya Ersun Yanal kazanacak ya da Fatih Terim...

F.BAHÇE KAYBETMEMEYE OYNAR

3- Teknik direktör seçimi, transferler; sonuçta aklınıza gelebilecek ne varsa, ali koç yönetimi tarafından bu sezon itibarıyla alınan tüm kararlar, sahaya olumsuz yansıdı. Fakat bir Galatasaray yenilgisi bütün bunlardan çok daha büyük bir tsunami etkisi yapar. Bu anlamda yukarıda az önce söyledim, ben bu derbiler için tahmin yapmam. Yorumuma ilaveten ancak şunu söyleyebilirim; Fenerbahçe kaybetmemeye oynar...

YÜZDE 60 BAŞAKŞEHiR KAZANIR

4- Rize’den böyle bir sonuçla dönülmeseydi böyle bir soru da sorulmayacaktı! Şenol Güneş’in çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok daha titiz ve çok daha dikkatli davranıyor. “Kim kazanır?” sorusuna gelince... Ben Başakşehir’e çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu ligin en kaliteli ve en iyi futbol oynayan takımı. Tüm bunlar gözardı edilerek, onların başarısı gölgeleniyor. Buradan bakınca, maçı kazanma yüzdesi Başakşehir’e doğru devriliyor. Yüzde 60’a 40 Başakşehir kazanır diyorum.

BiR MiLYAR TL ÇOK ÜTOPiK

5- 1 milyar lira hedefini biraz bir ütopik buluyorum. Ama kısa vadede kulübün nakit akışına katkı sağlayabilecek bir rakama ulaşılabileceğini düşünüyorum. F.Bahçe taraftarı bunu daha önce yaptı. Yine yapacaktır. İlk hafta toplanılan para miktarı da (50 milyon) bunu gösteriyor. Ama aslolan para toplayarak değil, kendi ayakları üzerinde duran bir F.Bahçe yaratabilmek.

ŞENOL GÜNEŞ’i ALKIŞLARIM

6- Samimiydi; her soruyu detaylıca yanıtladı. Daha önce de söyledim; bu toplum arda üzerinden ellerini yıkamayı çok seviyor. Onu linç edince günahlarından arındığını düşünüyor. arda, elbette hata yaptı. Hangimiz yapmıyoruz ki! Önemli olan arda’nın hatalarının farkında olması. Bu ülkeye onun kariyerinde bir futbolcu gelmedi ve hiçbiri de bu kadar kolay linç edilmedi. arda Milli Takım’a seçilirse avuçlarım kızarıncaya kadar Güneş’i alkışlarım.

GUNEŞ, RiZE’DE BAŞAKŞEHiR PROVASI YAPTI

UĞUR MELEKE:

MECBURiYET BiR AVANTAJ

1- Meşhur 2010-11 sezonunun 26. hafta maçına F.Bahçe lider, G.Saray 11. pozisyonda başlamışlardı. Hatta iki maça da F.Bahçe favori çıkmış ama G.Saray kazanamasa da iyi oynamıştı. Kadıköy büyüsünü Pino ile kırmaya da santimlerle yaklaşmışlardı. Derbide galibiyet mecburiyetinizin olmaması, psikolojik açıdan bir avantaj. Beşiktaş-Başakşehir maçı, pazarın stres seviyesini belirleyecek.

BEKLER VE SOLDADO BELiRLER

2- G.Saray, son 2 ayda Diagne’yi oyununa uydurmaya çalıştı, başaramadı. Takım ona uydu! ankaragücü-Trabzon-antalya gibi maçlarda topu hiç havaya kaldırmazlarken, artık sürekli ceza alanına orta deneyen bir takıma dönüştüler. O yüzden G.Saray’da derbinin kader adamları bekler olur; Mariano, Linnes veya Nagatomo. F.Bahçe kolları upuzun-bacakları kısacık, kafası kocaman-gövdesi küçücük dengesiz bir canavar. Soldado-Moses gibi iki starı var, ama etrafları sıradan işçilerle dolu. Bu maçın da, her maçın da kader adamı Soldado o yüzden.

DERBiDE GOLLÜ BERABERLİK

3- REAL, 1991-2010 arası 19 yıl galip gelemedi riazor’da. O süreçte 3 Devler Ligi, 6 La Liga şampiyonluğu kazandı. 20. yüzyılın kulübü seçildi. Ama Deportivo’yu alt edemedi! Seriyi ronaldo bitirdi 2010’da. riazor’a yabancıydı. Madrid tarihiyle de derin bir bağı yoktu. G.Saray’ın da Kadıköy kâbusunu ancak böyle bir yıldız bitirebilir. Yok yere kaybetmeselerdi Gomis olabilirdi bu. Şu anda her iki takımda da tek başına büyük maç kazandıracak düzeyde futbolcu yok bence. İki teknik adam da futbolcularından daha büyük yıldızlar şu anda. Benim tahminim

gollü beraberlik.

GÜNEŞ, ARTIK RAHATLAMIŞ

4- HAFTA içinde şenol hoca’yla bir sohbet şansımız oldu; olumlu enerjiyi o akşam da almıştım. Daha rahat, daha enerjik ve güler yüzlü. Geçen sezon kupa maçında yaşadığı gerginliği 1 yıl üstünde taşıdı, nihayet atmış görünüyor. Rize’de Başakşehir provası yaptı, 3’lü sert orta saha ile avcı’nın ekibine geçiş fırsatı vermemek, kanalları kapalı tutmak isteyecek. Ljajic-Burak’ın yeteneğine bağımlı bir Beşiktaş bu. Başakşehir önde baskıyla başlayacak, ilk 15’te gol bulursa rüzgârı arkasına alır. Golsüz her dakika, ibreyi Beşiktaş’a çevirir.

UEFA DETAYI ÇOK ÖNEMLi

5- İLK duyduğumda çok olumlu bakmamıştım; ama yeni öğrendiğim bir detay, kampanyaya olan inancımı artırdı: O da, toplanan bağışı, UEFA ile yapılan anlaşma tablosunda saydırma ihtimali. Bunun mümkün olmayacağını düşünüyordum, zira “O zaman PSG’nin City’nin şeyhleri de bağış yoluyla finansal fair-play açmazından çıkarlar, UEFA izin vermez” kanaatindeydim. Ama bağış binlerce insandan toplandığı için UEFA ile müzakerelerde umutlu.

DÖNSÜN AMA KAPTAN DEĞİL

6- İNSANLARI bir hata ile idam edemeyiz, 22 hata ile de. İlk hatamda idam etselerdi bu yanıtları veremiyor olurdum! İnsanların 13. şansı da hak ettiği kanaatindeyim. Tek şartla: Pişmanlık ve utanmak koşuluyla. Milli Takım’a dönebilir ama kaptan olarak değil. Milli Takım’ın eşit bir parçası olarak.

GÜNTEKİN ONAY:

BÜYÜ BOZULMADI AMA

1- ÖNCEKİ yıllarda bir tarafta zirve hedefi olan diğer tarafta amaçsız kalan 2 takımın birçok derbisine tanık olduk. Genellikle de bu maçları hedefi olan takım kazandı. Ancak bu kez durum farklı. G.Saray kazanmak zorunda. Telaffuz edilmiyor ama F.Bahçe kaybederse ligde çok sıkıntılı bir durumla karşılaşabilir. F.Bahçe’nin 20 yıllık Kadıköy büyüsü hiçbir koşulda bozulmadı. Fakat kabul edelim ki G.Saray hiç bu durumdaki bir F.Bahçe ile de oynamadı. Sarı lacivertlilerin motivasyonu çok yüksek olsa da ligdeki durumu nedeniyle bu takımın derbide psikolojik bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünmüyorum. Şu bir gerçek ki G.Saray’ın da deplasman karakteri güçlü değil. Derbi öncesi bir çok değişken var ve hiçbiri bir tarafı öne çıkartmıyor. Beraberlik ağır basıyor.

‘VARLAR’ BELiRLEYECEK

2- İKİ stoperin birden olmaması ciddi bir dezavantaj. Yerlerine oynayacak olanlar da daha önce birlikte hiç oynamadı. Fenerbahçe’de Mehmet ekici orta alanın en yaratıcı oyucusu ve bir duran top ustası. İki tarafın da eksikleri önemli ama yerlerine oynayacak olanların ortaya koyacağı performans bu durumda belirleyici olacak. Yoklar değil, var olanlar karar verecek. Derbilerde beklentilerin dışındaki sürpriz isimler damga vurabiliyor.

BERABERLiK AĞIR BASIYOR

3- F.BAHÇE kötü sezonda, felaket başladığı iki deplasman derbisinde de G.Saray ve Beşiktaş karşısında 2-0 ve 3-0’dan mucize dönüşler ile kaybetmedi. Bu sezona dair F.Bahçe için en olumlu iki sayfanın bu 2 maç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kadıköy’de G.Saray elbet bir gün kazanacak. Ne zaman? Bu pazar mı? Şaşırmam ama ben bu derbinin çok ortada olduğunu ve G.Saray’ın güçlü bir deplasman oyunu olmadığı için beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum.

BEŞiKTAŞ 1 ADIM ÖNDE

4- BAŞAKŞEHİR’in hücumlardaki planı rakip beklerin arkasına yapılan koşular ile sarkarak pozisyon üretmek. Gollerin çoğunu böyle buluyor. Beşiktaş’ta Caner oynarsa Visca ve Caiçara kanadı Beşiktaş’ı çok zorlayacaktır. şenol Güneş, nasıl tedbir alacak, göreceğiz. Beşiktaş, Ljajic ve Burak bu kadar formdayken hücumda canavarlaşabiliyor ama karşısındaki rakip de sadece 13 gol yemiş. Her şeye rağmen Beşiktaş’ı 1 adım önde görüyorum.

BAĞIŞLAR CiDDi KATKI YAPACAK

5- TÜRKİYE’DE bu tip kampanyalar genellikle beklentileri karşılamıyor. 25 milyon taraftar hesabı yapılıyor ancak bunların kaçı katılımcı? Lafa gelince herkes taraftar. Ancak düzenli olarak maça giden, forma alan aktif kaç taraftar var? Asıl önemli olan sayı da bu. Kampanya beklenen hedefe ulaşmasa bile yine de çok ciddi bir katkı getirecektir.

ARDA HESAPSIZ BiR ÇOCUK

6- ARDA hatalar yaptı. Bunalımlı dönemleri oldu. Arda genç bir insan ve hatalar yapabilir. Özür dilemesini takdir ile karşıladım. Ben kendisini tanıyorum. Samimi, iyi niyetli, hesapsız bir çocuk. Formda ve iyi futbol oynayan arda, her takımda oynar.