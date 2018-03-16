Derbiye tarihi prim! Böylesi görülmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe’den derbiye rekor prim. Zafer için her şeyi göze aldılar.
GALATASARAY'A 1.5 MİLYON DOLAR
Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermeye kararlı olan G.Saray, 1.5 milyon dolarlık (Yaklaşık 5 milyon 835 bin lira) astronomik primle takımın motivasyonunu artıracak.
FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de ise başkan Aziz Yıldırım bugün Samandıra'ya gidecek ve 1 milyon euro'luk (Yaklaşık 4 milyon 810 bin lira) prim müjdesini bizzat açıklayarak oyuncuları zafer için ateşleyecek. (Fotomaç)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle