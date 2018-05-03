Derbiye saatler kala gelişmeler
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son durum.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan mücadeleye Beşiktaş çıkmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde son durum ne? İşte detaylar...
Maça çıkmayacağını açıklayan siyah-beyazlılar öğlen idman fotoğraflarını paylaştı. Beşiktaşlı futbolcuların neşesinin yerinde olduğu görüldü.
Fenerbahçe ise sosyal medyadan bir video paylaştı. Seyircisiz devam edecek mücadelede "Taraftarımızın desteği çubuklunun ruhunda olacak" mesajı gönderildi. Sarı-lacivertliler Kadıköy'e çıkmaya hazır. Beşiktaş'ta ise bir hareketlilik yok.
İŞTE BEŞİKTAŞ NEVZAT DEMİR TESİSLERİNDEN SON FOTOĞRAF
Çubuklu’nun sahaya çıkmasına saatler kaldı. Taraftarımızın desteği çubuklunun ruhunda olacak! #FENERBAHÇE ⚡️ pic.twitter.com/yL6zucfvLR— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 3 Mayıs 2018
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