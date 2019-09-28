Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDerbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...
GeriFutbol Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.09.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...

Spor Toto Süper Lig’de haftanın en önemli maçında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşırken, Canlı Bahis’in yanı sıra Misli.com'da birçok yeni oyun türünü içeren derbiye özel açılan bahislerle heyecan daha da artıyor! İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE

İki ekipte golcüler Radamel Falcao ve Vedat Muriqi ön plana çıkarken, bu oyuncuların performanslarına yönelik oyunlarla müthiş derbinin heyecanını daha da fazla yaşayacaksınız.

Örneğin; Falcao gol atar ve Galatasaray kazanır, Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanır…

Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta kaç kez VAR’a gidileceğinin yanı sıra toplam ofsayt sayısını da tahmin edebilirsiniz.

Geçen hafta Yeni Malatayaspor deplasmanında olan Galatasaray, Seri’nin kafa golüyle öne geçtiği maçta son anlarda Guilherme’nin golüne engel olamadı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Oldukça zorlu bir fikstürün içinden geçen Galatasaray, bu maçtan sonra PSG ile evinde karşılaşacak. Ev sahibinde maskeyle idmanlara başlayan Younes Belhanda oynamak istediğini söyledi.

Geriye düştüğü maçta evinde Ankaragücü’nü yenen Fenerbahçe, bu maçta toplam 30 şutla şu ana kadar bu sezon ligde bir maçtaki en fazla şutu çeken takım oldu. 1 gol ve 1 asistle oynayan Muriqi takımın en iyisiydi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Galatasaray, ligde 9 maçtır rakibini yenemiyor.

- İki ekip arasında ligde oynanan son 8 maçın 6’sı berabere bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 15 maçın ilk yarılarında konuk ekipler gol atamadı.

- Cüneyt Çakır daha önce 11 kez yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tam 12 kez kırmızı kart gösterdi.

Derbiye özel iddaa seçenekleri VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %30’dan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor...

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise beraberlik yönünde.

- Misli.com üyelerinin %10’u maçın eşitlikle biteceğini düşünüyor...

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ NE DİYOR?

Saha ve seyirci avantajıyla Galatasaray'ın bir adım önde olduğu bir mücadele. Ancak Fenerbahçe de etkili ayaklarıyla skor bulmaya maçın her anında yakın.

Bu yüzden KGV seçeneği derbi için en ideal tercih olur. 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Marsilya günlerine göz atalım... Derbide ön planda olur mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Derbi öncesi Fenerbahçe'ye 2 iyi, 1 kötü haber!
Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...
Vedat Muriqi kafasına taktı! Galatasaray...
Yanal sık sık dile getirdi! Emre...