Derbiye Oğuzhan için geldiler, bakın kime hayran oldular!
İngiltere Premier League ve Almanya Bundesliga kulüplerinin scout ekipleri, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini dikkatli gözlerle takip etti.
Hedefteki isim ise İstanbul'a gelirken bu ekipler tarafından Beşiktaş'ın milli yıldızı Oğuzhan Özyakup'tu... Ancak derbi öncesi son anda hastalanıp kadrodan çıkarılan Oğuzhan'ı sahada göremeyen bu ekipler büyük hayal kırıklığına uğradı.
Maç içinde ise derbiye tek başına damga vuran Quaresma, dikkat çekti... Bütün gözleri üzerine topladı.
MENAJERİ AÇIKLAMAYI YAPTI
Quaresma'nın menajeri Rui Costa ise oyuncusunun siyah beyazlı kulüpte oynamaktan memnun olduğunu belirtti.
Rui Costa, "Dünya'da Quaresma'nın stilinde oyuncu sayısı çok az. Hata yok gibi. Halen bir çok Avrupa takımı oyuncum ile yakından ilgileniyor. Ama Quaresma kesinlikle Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor ve uzun yıllar Beşiktaş kulübüne hizmet etmek istiyor. Çünkü kendisi ve ailesi Türkiye'yi çok seviyor" dedi.
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