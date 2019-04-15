Derbiye damga vurdu! O pozisyonda...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maça, tartışmalı pozisyonlar damga vurdu...
Maçın 42. dakikasında Hasan Ali’nin Diagne’ye yaptığı hareket ‘bariz gol şansını engelleme’ olarak yorumlanıp kırmızı kartla cezalandırılırken F.Bahçeliler, Senegalli futbolcunun kendi kendine takıldığını öne sürdü.
G.Saraylılar da Fenerbahçe’nin Elmas ile golü bulduğu pozisyon öncesi Dirar’ın Feghouli’ye faul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
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