Derbiye damga vuran gol! Ofsayt tartışması...
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.
Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin bir kısmı Fernandao'nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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