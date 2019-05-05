Derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır'da
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Maçın AVAR hakemliğini Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.
Karşılaşma şampiyonluğu yakından ilgilendiriyor.
Yazarımız Uğur Meleke dev derbi öncesini yorumladı...
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