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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır'da

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Derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır'da

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Maçın AVAR hakemliğini Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

Karşılaşma şampiyonluğu yakından ilgilendiriyor.

Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakırın
Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

Yazarımız Uğur Meleke dev derbi öncesini yorumladı...

Bu maçta kazanan kupanın kulpunu tutacak!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. (Sponsorlu içerik)
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Derbinin VARı Cüneyt Çakırda

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