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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TRT Spor
14.04.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Derbinin 'VAR' hakemi Bülent Yıldırım

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Derbinin 'VAR' hakemi Bülent Yıldırım

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde VAR masasının hakemi, bu hafta Bursaspor - Trabzonspor maçını yöneten Bülent Yıldırım olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

Bursaspor-Trabzonspor maçını yöneten Bülent Yıldırım, derbinin VAR'ı oldu. AVAR görevini ise Ali Şansalan ile Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

Takım muhabirlerimiz dev derbi öncesi son gelişmeleri yorumladı...

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmelerHürriyet Gazetesi Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirleri Fatih Saboviç ve Ali Naci Küçük, dev derbi öncesi tüm gelişmeleri değerlendirdi.
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Derbinin VAR hakemi Bülent Yıldırım

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