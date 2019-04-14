Derbinin 'VAR' hakemi Bülent Yıldırım
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde VAR masasının hakemi, bu hafta Bursaspor - Trabzonspor maçını yöneten Bülent Yıldırım olacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.
Bursaspor-Trabzonspor maçını yöneten Bülent Yıldırım, derbinin VAR'ı oldu. AVAR görevini ise Ali Şansalan ile Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.
Takım muhabirlerimiz dev derbi öncesi son gelişmeleri yorumladı...
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