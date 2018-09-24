Derbinin şifresini çözdüler! iddaa'da banko...
Nesine.com'un iddaa yorumcusu Senih Yurga ve Hürriyet'in değerli spor yazarı Uğur Meleke, sizler için dev derbiyi değerlendirdi...
Senih Yurga'nın 'derbi' yorumu
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle nefes alırken derbide de mutlak 3 puan için sahada olacak. Hafta içi Dinamo Zagreb deplasmanında farklı mağlubiyetle artık koltuğu iyice sallanan Cocu için olumsuz bir sonuçta gönderilmesine birçok kesim kesin gözüyle bakıyor. Beşiktaş cephesinde ise derbi öncesi tek soru işareti santrafor. Larin'den istediği verimi alamayan Şenol Güneş'in Babel kararı da merak konusu. Babel'i ileride düşünürse bu kez kanatlarda önemli bir isminden feragat etmiş olacak. Siyah-beyazlılar'da Medel'in cezası dezavantaj. Tecrübeli ismin yokluğunda Tolgay mı Necip mi forma giyecek bunu maç saati öğreneceğiz. Hafif sakatlığı bulunan Adriano da keza aynı şekilde durumu net değil. Karşılaşmanın bana göre en önemli unsuru ise hakem Fırat Aydınus olacak. Son Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri performansına baktığımızda kırmızı kartına çok sık başvurduğunu ve otoritesini de kaybettiğini hatırlıyoruz. Karşılaşmanın da tansiyonu yine yüksek olacağı için işi kolay değil. Tempolu keyifli bir maç bekliyorum. İlk tercihim kırmızı kart, ikinci tercihim ise 2.5 gol üstü olacak.
Uğur Meleke'nin 'derbi' yorumu
Kadıköy’de derbi heyecanı. Perşembe günü Avrupa Ligi’nde iki takımın da maçı vardı. Fenerbahçe, Zagreb’te adeta döküldü. Takım mücadelesi adına hiç bir olumlu iş yapamadılar. Beşiktaş ise evinde Sarpsborg’u konuk etti. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, ikinci yarı Babel’in oyuna girmesiyle oyun kontrolünü eline aldı ve 3-1’lik bir skorla rakibini devirmeyi başardı. Kadıköy’de açıkçası Fenerbahçe’nin iş zor, takım moral motivasyon olarak iyi bir durumda değil ancak derbiler her zaman başka bir havada geçmiştir. Beşiktaş’ta Medel cezalı. Kadıköy’de bol gollü, eğlenceli bir derbi bekliyorum. Tercihim 2.5 ÜST.
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