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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.09.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Derbinin şifresini çözdüler! iddaa'da banko...

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Derbinin şifresini çözdüler! iddaa'da banko...

Nesine.com'un iddaa yorumcusu Senih Yurga ve Hürriyet'in değerli spor yazarı Uğur Meleke, sizler için dev derbiyi değerlendirdi...

Senih Yurga'nın 'derbi' yorumu

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle nefes alırken derbide de mutlak 3 puan için sahada olacak. Hafta içi Dinamo Zagreb deplasmanında farklı mağlubiyetle artık koltuğu iyice sallanan Cocu için olumsuz bir sonuçta gönderilmesine birçok kesim kesin gözüyle bakıyor. Beşiktaş cephesinde ise derbi öncesi tek soru işareti santrafor. Larin'den istediği verimi alamayan Şenol Güneş'in Babel kararı da merak konusu. Babel'i ileride düşünürse bu kez kanatlarda önemli bir isminden feragat etmiş olacak. Siyah-beyazlılar'da Medel'in cezası dezavantaj.  Tecrübeli ismin yokluğunda Tolgay mı Necip mi forma giyecek bunu maç saati öğreneceğiz. Hafif sakatlığı bulunan Adriano da keza aynı şekilde durumu net değil. Karşılaşmanın bana göre en önemli unsuru ise hakem Fırat Aydınus olacak. Son Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri performansına baktığımızda kırmızı kartına çok sık başvurduğunu ve otoritesini de kaybettiğini hatırlıyoruz. Karşılaşmanın da tansiyonu yine yüksek olacağı için işi kolay değil. Tempolu keyifli bir maç bekliyorum. İlk tercihim kırmızı kart, ikinci tercihim ise 2.5 gol üstü olacak. 

En Çok Oynanan Bahis
  • 158Fenerbahçe - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,30
    19626kez oynandı
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Uğur Meleke'nin 'derbi' yorumu

Kadıköy’de derbi heyecanı. Perşembe günü Avrupa Ligi’nde iki takımın da maçı vardı. Fenerbahçe, Zagreb’te adeta döküldü. Takım mücadelesi adına hiç bir olumlu iş yapamadılar. Beşiktaş ise evinde Sarpsborg’u konuk etti. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, ikinci yarı Babel’in oyuna girmesiyle oyun kontrolünü eline aldı ve 3-1’lik bir skorla rakibini devirmeyi başardı. Kadıköy’de açıkçası Fenerbahçe’nin iş zor, takım moral motivasyon olarak iyi bir durumda değil ancak derbiler her zaman başka bir havada geçmiştir. Beşiktaş’ta Medel cezalı. Kadıköy’de bol gollü, eğlenceli bir derbi bekliyorum. Tercihim 2.5 ÜST.

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Fenerbahçe - Beşiktaş TEK MAÇ iddaa tahminleri - 24 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 24 Eylül Pazartesi iddaa programında yer alan "Fenerbahçe - Beşiktaş" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Fenerbahçe - Beşiktaş" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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