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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Derbinin şifresi belli! Topu rakibe bırak, ilk golü at...

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Derbinin şifresi belli! Topu rakibe bırak, ilk golü at...

Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi, Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray olacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlara bakıldığında ilginç istatistikler ortaya çıktı!

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray olacak.

Abdullah Avcı yönetiminde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, Fatih Terim ile ligde çıktığı son 29 büyük maçın (Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı) 25'inde mağlup olmayan sarı-kırmızılı rakibine karşı nasıl bir oyun ortaya koyacak?

ŞİFRE BELLİ! TOPU RAKİBE BIRAK, İLK GOLÜ AT...

İki takım arasında daha önce oynanan maçlara bakıldığında, ilginç istatistikler ortaya çıktı.

Süper Lig'de oynadıkları son 28 maçın 27'sinde ilk golü atan takımlar kaybetmedi, son 26 derbinin ise 21′ini ilk golü atan takımlar kazandı!

İşin içine Fenerbahçe'yi de kattığımızda, topa sahip olma yüzdesiyle ilgili bir detay daha dikkat çekti...

Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 22 derbinin 19’unda topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı!

Derbinin şifresi belli Topu rakibe bırak, ilk golü at...

MİSLİ.COM'DA DERBİYE "CANLI BAHİS" OYNA!

iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yerini alan "Beşiktaş-Galatasaray" derbisine, maç sırasında "Canlı Bahis" oynama fırsatı da var...

Mete Kalkavan ilk düdüğü çaldığı andan itibaren birçok Canlı Bahis çeşidine oynama imkanı Misli.com'da olacak!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Beşiktaş'ın yıldızı Ljajic'in Inter günlerinden... Nefis bir gol!

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