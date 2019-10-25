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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Derbinin kaderi onun elinde! Büyük baskı...

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Derbinin kaderi onun elinde! Büyük baskı...

Derbinin sonucunu kalecilerin performansı belirleyecek. Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada kaleciler Loris Karius ve Fernando Muslera, takımlarının galibiyeti için gole izin vermemeye çalışacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçta kaleciler Fernando Muslera ve Loris Karius'un performansı, takımlarının alacağı sonucu etkileyecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada kalede görev almaları beklenen Muslera ile Karius, sezona kötü başlayan takımlarının derbiden galibiyetle ayrılmaları için sahada yer alacak.

Muslera'nın 41. derbi maçı

Galatasaray'da 9. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci Muslera, sarı-kırmızılı formayla 41. derbi mücadelesini Beşiktaş'a karşı oynayacak.

2010-2011 sezonundan beri Galatasaray kalesini koruyan Muslera, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 40 derbi maçta 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgi gördü.Söz konusu maçlarda rakiplerin 37 golüne engel olamayan Muslera, 16 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 18'i Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 19 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 9 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi yaşadı.Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 19 gol yedi.

Muslera, takımının oynadığı son 3 derbi maçta sadece bir gol yedi. Geçen sezon Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçta kalede görev yapan Muslera, Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık galibiyette de rol oynadı. Uruguaylı kaleci, bu sezon Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 berabere biten maçta da kalede yer aldı.

Süper Lig'in yeni sezonundaki 8 maçta da şans bulan Muslera, 8 gol yedi.

Karius beklentileri karşılayamıyor

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius ise geldiğinden beri beklentileri karşılayamamanın sıkıntısıyla derbi maça çıkacak.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildiği maçta kalede yer alamayan Karius, oynadığı 7 lig mücadelesinde 9 gole engel olamadı.Alman kaleci, geçen sezonki 30 lig maçında ise kalesinde 39 gol görmüştü.

Karius, geçen sezon görev aldığı 4 derbi maçta 6 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, Karius'un görev aldığı bu 4 derbi maçta birer galibiyet ve yenilgi aldı. Beşiktaş, iki derbi mücadelesini ise berabere tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Karius'un kalede olduğu derbi maçlarda Fenerbahçe ile 1-1 ve 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ı geçen sezon 1-0 yenen Beşiktaş, ikinci yarıda ise rakibine 2-0 mağlup oldu.

Derbinin kaderi onun elinde Büyük baskı...

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